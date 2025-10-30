Haberler

Bu akşam hangi diziler var? Bu gün televizyonda hangi programlar var? 30 Ekim ATV, Kanal D, Star TV, NOW, TV8, Show TV yayın akışı!

30 Ekim 2025 Perşembe akşamı televizyon izleyicilerini renkli bir yayın akışı bekliyor. ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TV8 ve Show TV'de hem sevilen diziler hem de eğlence ve yarışma programları ekrana gelecek. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bu gün televizyonda hangi programlar var? 30 Ekim ATV, Kanal D, Star TV, NOW, TV8, Show TV yayın akışı!

30 Ekim Perşembe günü televizyon ekranları dopdolu bir yayın akışıyla izleyicilerini karşılıyor. ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TV8 ve Show TV'de akşam saatlerinde hangi diziler ve programlar ekrana gelecek merak konusu oldu. İşte 30 Ekim'de izleyebileceğiniz tüm yapımların detaylı listesi haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 06:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 Gün Ortası
  • 14:00 Kuruluş Orhan
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

  • 05:15 Üç Kız Kardeş
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:30 Arka Sokaklar
  • 19:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Uzak Şehir
  • 23:15 Eşref Rüya

NOW TV

  • 06:00 Karagül
  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Halef
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20:00 Halef

SHOW TV

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
  • 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Veliaht

STAR TV

  • 07:00 İstanbullu Gelin
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 Söz
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TRT 1

  • 06:40 Kalk Gidelim
  • 09:20 Adını Sen Koy
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:30 Cennetin Çocukları
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 23:15 3'te 3

TV8

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 13:15 MasterChef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye
