Bu akşam hangi diziler var? Bu gün televizyonda hangi programlar var? 30 Ekim ATV, Kanal D, Star TV, NOW, TV8, Show TV yayın akışı!

30 Ekim Perşembe günü televizyon ekranları dopdolu bir yayın akışıyla izleyicilerini karşılıyor. ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TV8 ve Show TV'de akşam saatlerinde hangi diziler ve programlar ekrana gelecek merak konusu oldu. İşte 30 Ekim'de izleyebileceğiniz tüm yapımların detaylı listesi haberin devamında yer alıyor.

ATV

06:00 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Kuruluş Orhan

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

05:15 Üç Kız Kardeş

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Eşref Rüya

NOW TV

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

SHOW TV

06:00 Yeni Gelin

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

STAR TV

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TRT 1

06:40 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Cennetin Çocukları

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23:15 3'te 3

TV8