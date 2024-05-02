BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 2 Mayıs TV yayın akışı! Bugün hangi diziler yayınlanıyor?
2 Mayıs tarihinde televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. TV yayın akışına göre, birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. 'Bu akşam hangi diziler var?' sorusu, dizi severler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 ve TRT 1 kanallarının yayın akışı ve bu akşam yayınlanacak diziler, filmler ve programlar hakkında detaylı bilgi arayan izleyiciler, yayın akışını kontrol ediyorlar. Peki, bu akşam hangi diziler var?
Bugün hangi diziler var ve 2 Mayıs 2024 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 2 Mayıs 2024 Perşembe TV8, Star TV, Now, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 2 Mayıs 2024 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, Now, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Bahar
- 05:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:45 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
- 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
- 01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 03:50 Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Dönence
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri
- 00:15 Yerli Dizi
- 02:30 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 Bodrum Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Sakla Beni
- 20:00 Sakla Beni
- 00:15 Yalı Çapkını
- 03:00 Aramızda Kalsın
- 05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Cevap Ver Türkiye
- 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 06:00 Uğurlugiller
- 06:40 Balkan Ninnisi
- 07:10 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Seksenler
- 14:20 Gönül Dağı
- 17:40 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kül Masalı
- 00:10 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)
- 02:40 Gönül Dağı
- 05:10 Lingo Türkiye
Now TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda
- 00:15 Gaddar
- 02:45 Senden Daha Güzel
- 05:15 Kefaret
- 06:00 Adım Farah