Bu akşam Bahar neden yok? Bahar 12. bölüm yok mu, yayınlanmayacak mı? Bahar dizisi yeni bölümü ne zaman?
Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Bahar bu akşam neden yok ve Bahar dizisi yeni bölümü neden yayınlanmıyor merak ediliyor. Bahar dizisi son bölüm neler oldu ve Bahar 12. bölüm ne zaman yayınlanacağı gündeme geliyor. Peki, Bu akşam Bahar neden yok? Bahar 12. bölüm yok mu, yayınlanmayacak mı? Bahar dizisi yeni bölümü ne zaman?
Bu akşam Bahar neden yok? Bahar 12. bölüm yok mu, yayınlanmayacak mı? Bahar dizisi yeni bölümü ne zaman? Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi neden yok ve bu akşam Bahar yok mu merak ediliyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi yeni bölümü neden yok sorusu araştırılıyor. Bu akşam Bahar neden yok? Bahar dizisi yeni bölümü ne zaman?
BU AKŞAM BAHAR NEDEN YOK?
Her Salı akşamı izleyicilerle buluşan Bahar dizisinin beklenen 12. bölüm fragmanı paylaşılmadı. Bahar dizisinin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre bu hafta dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin gelecek bölümü haftaya seyircisi ile buluşacaktır.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar (tekrar)
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:15 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Aziz
BAHAR DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bahar dizisi 12. bölüm Show Tv ekranlarında, 14 Mayıs Salı günü seyircisi ile buluşacaktır.
BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?
Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi'nin bütün üyeleri Şavklı Köyü'nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur'un Bahar'la barışma isteğini kaldıramayan Rengin'in ise Bahar için başka planları vardır.
BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI
- Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)
- Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)
- Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)
- Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)
- Ecem Özkaya (Rengin Çevik)
- Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)
- Elit Andaç (Çam Çağla)
- Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)
- Nil Sude Albayrak (Seren)
- Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)
- Hasan Şahintürk (Reha)
- Sena Mia Kalıp
- Sonat Tokuç
- Devrim Kabacaoğlu
- Ege Erkal