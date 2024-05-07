Bu akşam Bahar neden yok? Bahar 12. bölüm yok mu, yayınlanmayacak mı? Bahar dizisi yeni bölümü ne zaman?

Bu akşam Bahar neden yok? Bahar 12. bölüm yok mu, yayınlanmayacak mı? Bahar dizisi yeni bölümü ne zaman? Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi neden yok ve bu akşam Bahar yok mu merak ediliyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi yeni bölümü neden yok sorusu araştırılıyor. Bu akşam Bahar neden yok? Bahar dizisi yeni bölümü ne zaman?

BU AKŞAM BAHAR NEDEN YOK?

Her Salı akşamı izleyicilerle buluşan Bahar dizisinin beklenen 12. bölüm fragmanı paylaşılmadı. Bahar dizisinin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre bu hafta dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin gelecek bölümü haftaya seyircisi ile buluşacaktır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar (tekrar)

00:15 Sandık Kokusu

03:15 Kızılcık Şerbeti

05:30 Aziz

BAHAR DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bahar dizisi 12. bölüm Show Tv ekranlarında, 14 Mayıs Salı günü seyircisi ile buluşacaktır.

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi'nin bütün üyeleri Şavklı Köyü'nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur'un Bahar'la barışma isteğini kaldıramayan Rengin'in ise Bahar için başka planları vardır.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI