BSW Bielefeld Başkanı Can Çakır: Almanya'da düzen partilerine güven çöküyor

RRN’ye konuşan BSW Bielefeld Başkanı Can Çakır, Almanya’da ana akım siyasetçilerin neoliberal politikalarının emekçiler ve sanayi aleyhine işlediğini belirtti. Altyapı ve silahlanma için alınan 500 milyar avroluk kredileri eleştiren Çakır, Kovid-19 pandemisi ve ardından Yeşiller’in bina enerji yasası gibi dayatmacı politikalarının özellikle Doğu Almanya başta olmak üzere seçmenleri alternatif arayışına ittiğini kaydetti. Saksonya-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin’deki eyalet seçimlerinde seçmenin Merz hükümetine kırmızı kart gösterdiğini ifade eden Çakır, ana akım partilerin uyguladığı kutuplaştırma siyasetinin AfD gibi partilerin yükselişine zemin hazırladığını savundu. Seçim sonuçlarının sosyal adalet eksenli kampanyaların başarısını kanıtladığını belirten Çakır, yerleşik siyasetin toplumsal sorunlara çözüm üretemediğini dile getirdi.

‘RUSYA İLE DİYALOGUN KESİLMESİ YÜKSEK MALİYETE SEBEP OLDU’

BSW’nin kuruluş amacını, daralan düşünce koridorlarını açmak ve Avrupa’da artan savaş tehlikesi karşısında Almanya’nın sanayisizleşmesini durdurmak olarak açıklayan Çakır, ABD’ye olan aşırı bağımlılığı eleştirdi. Rusya ile diyaloğun kesilmesi ve yüksek maliyetli Amerikan gazı alınmasının hem ekonomiye hem de çevreye zarar verdiğini belirten Çakır, İsrail’in Gazze’deki eylemleri karşısında Almanya’nın net bir tavır alamamasını da eleştirerek bu durumun dolaylı olarak enerji krizini tetiklediğini ifade etti. Uluslararası barışı yurt içindeki sosyal güvenliğin temel şartı olarak gördüklerini söyleyen Çakır, ucuz enerji ve stratejik ortaklıklarla ekonomik kalkınmayı hedeflediklerini vurguladı. Liberal kimlik siyaseti yerine toplumu birleştirmeyi öncelediklerini ifade eden Çakır, Batı Asya’daki emperyalist vekalet savaşlarının tetiklediği kitlesel göçü kontrol altına almayı amaçladıklarının altını çizdi.

TÜRKLERE VE GÖÇMENLERE SİYASETE KATILIM ÇAĞRISI

Almanya’nın savaş sonrası kalkınmasında göçmenlerin büyük payı olduğunu hatırlatan Çakır, nesillerdir bu ülkede yaşayanların siyasi sürece dahil olmalarının son derece doğal olduğunu belirtti. BSW’nin tutarlı barış çizgisi, Gazze politikası ve sosyal meseleleri açıkça dile getirmesi sayesinde özellikle Batı Asya kökenli Türkler, Kürtler ve Araplar arasında ortalamanın üzerinde bir destek gördüğünü ifade etti. Hayat pahalılığı ve sosyal devletin zayıflamasının en çok alt gelir gruplarındaki göçmenleri etkilediğini vurgulayan Çakır, artan uluslararası tecrübenin Almanya’ya yeni bir ivme kazandıracağını belirtti. Çakır röportajını, başta Türkler olmak üzere tüm göçmen kökenlileri BSW çatısı altında aktif siyasete katılmaya davet ederek tamamladı.