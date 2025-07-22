2022 yılında afazi teşhisi konulan usta oyuncunun hastalığı, zaman içinde daha da kötüleşerek frontotemporal demans (FTD) tanısına dönüştü. Bruce Willis'in ailesi, özellikle de kızı Tallulah Willis, son dönemde aktörün sağlık durumuna ilişkin üzücü açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncunun artık konuşamadığı, okuyamadığı ve yürüyemediği belirtiliyor. "Bruce Willis hasta mı, neden konuşamıyor?" gibi soruların yanıtları haberimizin devamında yer alıyor.

BRUCE WILLIS HASTA MI?

Bruce Willis'e 2022 yılında afazi teşhisi konulmuş ve bu sebeple oyunculuk kariyerini bırakmak zorunda kalmıştı. Ancak hastalığın ilerlemesiyle birlikte, 2023 yılında frontotemporal demans (FTD) teşhisi resmen açıklandı. Bu hastalık, beynin ön kısmında yer alan sinir hücrelerinin bozulmasına yol açan, tedavisi olmayan nörodejeneratif bir rahatsızlıktır.

Kızı Tallulah Willis, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Babam artık konuşamıyor, yürüyemiyor ve kim olduğunu hatırlamakta zorlanıyor" sözleriyle durumu gözler önüne serdi. Willis'in temel motor becerilerinin yanı sıra bilişsel işlevlerinde de ciddi kayıplar olduğu belirtildi.

Aktör, artık tamamen ailesinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Eşi Emma Heming Willis, eski eşi Demi Moore ve beş kızı; Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn, her gün Bruce Willis'in bakımına aktif olarak katkıda bulunuyor. Aile üyeleri, usta oyuncuya hem duygusal hem de fiziksel destek sağlamak için sırayla yanında kalıyor.