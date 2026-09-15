Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti

TikTok'ta günlük hayatta sevmediği şeyleri mizahi ve zaman zaman sert bir dille anlattığı videolarla tanınan Duda Alves'ten acı haber geldi. Gerçek adı Maria Eduarda Alves dos Santos olan 22 yaşındaki fenomenin hayatını kaybettiği ailesi ve yakınları tarafından duyuruldu.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Genç fenomenin neden hayatını kaybettiğine ilişkin ailesi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Alves'in cenazesi 15 Eylül'de Brezilya'nın başkenti Brasília'daki São João Paulo II Kilisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ölümünün ardından ortaya atılan çeşitli söylentiler ise doğrulanmış değil. Ailesi ve yakın çevresi şu ana kadar ölüm nedenine ilişkin resmi bir bilgi paylaşmadı.

"HER ŞEYDEN NEFRET EDEN KIZ" OLARAK TANINIYORDU

Duda Alves, TikTok'ta 745 binden fazla takipçiye ulaşmıştı. Günlük hayatta sevmediği durumları anlattığı videolarıyla geniş kitlelere ulaşan Alves, takipçileri arasında "her şeyden nefret eden kız" olarak tanınıyordu.

Genç fenomen, günlük yaşamından kesitlerin yanı sıra arkadaşları ve erkek arkadaşıyla geçirdiği anları da takipçileriyle paylaşıyordu.

SON VİDEOSUNU 5 GÜN ÖNCE PAYLAŞTI

Duda Alves'in son TikTok videosunu ölümünden yalnızca 5 gün önce yayımladığı ortaya çıktı. Genç fenomen, son haftalarda geçirdiği meme küçültme ve dikleştirme operasyonunun ardından yaşadığı iyileşme sürecini takipçileriyle paylaşıyordu.

Son videosunda da geçirdiği operasyon hakkında konuşan Alves, ameliyatı neden tercih ettiğini anlatmıştı. Ancak ameliyat ile ölümü arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

YAKINLARINDAN DUYGUSAL VEDA

Duda Alves'in ölümünün ardından ailesi, arkadaşları ve takipçileri çok sayıda veda mesajı paylaştı. Yakın arkadaşları, internetteki "her şeyden nefret eden kız" imajının aksine Alves'i neşeli, yardımsever ve çevresine bağlı biri olarak anlattı.

Kaynak: Haberler.com