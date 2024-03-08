Bora Balcıoğlu kimdir? CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı ise Bora Balcıoğlu oldu. Bora Balcıoğlu kimdir? Bora Balcıoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BORA BALCIOĞLU KİMDİR?

Bora Balcıoğlu 1980 Silivri'de doğdu.Silivri Piri Mehmet Pasa ilkokulu,Silivri Orta okulu,Silivri Lisesi, Anadolu üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden mezundur.Silivride ticaretle uğraşmaktadır.Silivri Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyesi,Silivrispor,Gazitepespor, Seymenspor ve Alibeyspor da futbol oynamıştır. Silivrispor ve Alibeyspor yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.Silivri Kulüpler Birliği Başkanlığı ,2009-2014 Chp meclis üyeliği, 2014-2019 yerel seçimlerinde Chp meclis üyeliği ve Siyasi Başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır.2019 yerel seçimlerinde Chp Belediye Başkan Aday adayı oldu.2019 yerel seçimlerinde Chp Istanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve ilçe belediye meclis üyesi olarak devam etmektedir.Evli ve 2 çocuk babasıdır.