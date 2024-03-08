Üye Girişi
Haberler

Bora Balcıoğlu kimdir? CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu kaç yaşında, nereli? CHP'nin İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı olan Bora Balcıoğlu hakkında merak edilenler. Balcıoğlu'nun yaşı, nereli olduğu ve diğer bilgileri gündemde.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı ise Bora Balcıoğlu oldu. Bora Balcıoğlu kimdir? Bora Balcıoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BORA BALCIOĞLU KİMDİR?

Bora Balcıoğlu 1980 Silivri'de doğdu.Silivri Piri Mehmet Pasa ilkokulu,Silivri Orta okulu,Silivri Lisesi, Anadolu üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden mezundur.Silivride ticaretle uğraşmaktadır.Silivri Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyesi,Silivrispor,Gazitepespor, Seymenspor ve Alibeyspor da futbol oynamıştır. Silivrispor ve Alibeyspor yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.Silivri Kulüpler Birliği Başkanlığı ,2009-2014 Chp meclis üyeliği, 2014-2019 yerel seçimlerinde Chp meclis üyeliği ve Siyasi Başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır.2019 yerel seçimlerinde Chp Belediye Başkan Aday adayı oldu.2019 yerel seçimlerinde Chp Istanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve ilçe belediye meclis üyesi olarak devam etmektedir.Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Bora Balcıoğlu Silivri Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli? Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayları Mehmet Nezir Kabak ve Semra Yaşa Gül Kimdir? Yakup Odabaşı kimdir? CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı kaç yaşında, nereli? Arif Güçlü kimdir? CHP Ankara- Evren Belediye Başkan adayı Arif Güçlü kaç yaşında, nereli? Resul Emrah Şahan kimdir? CHP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli? Erdal Beşikçioğlu kimdir? CHP Ankara- Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında, nereli? Özgür Kabadayı kimdir? CHP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı Özgür Kabadayı kaç yaşında, nereli? Nihat Karaoğlan kimdir? İYİ Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Nihat Karaoğlan kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Seferhisar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Seferhisar adayı Canan Kılıç ve Vejdin Çiçek kimdir? Ferhat Epözdemir kimdir? CHP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ferhat Epözdemir kaç yaşında, nereli? Adem Barış Aşkın kimdir? CHP Ankara- Elmadağ Belediye Başkan adayı Adem Barış Aşkın kaç yaşında, nereli? Ayhan Koç kimdir? CHP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ayhan Koç kaç yaşında, nereli? Bora Balcıoğlu kimdir? CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Selçuk Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Selçuk adayı Ayşe Özdamar ve Ali Yurt kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title