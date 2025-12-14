Haberler

Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Güncelleme:
Görevden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un "uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, TMSF'nin Habertürk spikeri Ela Rumeysa Cebeci ile Görsel Yönetmen Abdullah Çebi'nin görevlerine son verdiği öne sürüldü. Cebeci geçtiğimiz günlerde Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekildiği öne sürülen fotoğrafının telefonunda bulunduğu iddiasını yalanlamıştı.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Habertürk spikerlerinden Ela Rumeysa Cebeci'nin görevine son verildiği iddia edildi.

GÖRSEL YÖNETMENİN DE İŞİNE SON VERİLDİ İDDİASI

Mehmet Akif Ersoy ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen Habertürk Görsel Yönetmeni Abdullah Çebi'nin de işten çıkarıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddialara ilişkin kurumdan resmi bir açıklama yapılmadı.

CEBECİ'DEN MEHMET AKİF ERSOY İDDİASINA YANIT

HaberTürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekildiği öne sürülen fotoğrafının telefonunda bulunduğu iddiasını yalanlamıştı. Telefonunun incelemede olduğunu belirten Cebeci, "İddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf yoktur. Mehmet Akif Ersoy ile sosyal hayatımda yalnızca bir kez tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda ayak üstü birkaç dakika sohbet ettim. Bunun dışında iş yeri dışında bir görüşmem, buluşmam ya da sosyal bir aktivitem olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy'un bu sürecin ardından TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı açıklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ÜNLÜ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikleri öğrenildi.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

