BOLU HAVA DURUMU: 30 Mart Pazar Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu 5 günlük hava durumu tahmini

Mart ayının son günlerinde hava koşulları yeniden soğumaya başlarken, Bolu'da yaşayan vatandaşlar hafta sonu planları öncesi hava durumunu merak ediyor. "30 Mart Pazar günü Bolu'da hava nasıl olacak?", "Yağış bekleniyor mu?", "Bolu'da sıcaklık kaç derece olacak?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 30 Mart Pazar Bolu'da hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte, detaylar…

BOLU'DA HAVA DURUMU NASIL?

Mart ayının son günlerinde hava koşullarında dalgalanmalar yaşanırken, Bolu'da yaşayan vatandaşlar hafta sonu ve yeni hafta öncesi güncel hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji verilerine göre 30 Mart Pazar günü Bolu'da yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Gün içerisinde hava sıcaklığı en yüksek 17°C, en düşük ise 5°C seviyelerinde seyredecek.

30 Mart Pazar Bolu'da hava nasıl olacak

BOLU'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bolu hava durumu haftalık