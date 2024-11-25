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Bolu'da yarın okullar açık mı? SON DAKİKA Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi?

Bolu'da yarın okullar açık mı? SON DAKİKA Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi?
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Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okulların tatil mi ve okullar ne zaman açılıyor soruları merak konusu oldu. Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edildi. Peki, Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Bolu'da kar yağışı devam ediyor mu?

Bolu'da 26 Kasım Salı günü okul var mı ve okullar tatil mi merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, Bolu'da kar yağışı ve don olayları bekleniyor. Yarın okul var mı ve yarın (26 Kasım) okullar açık mı soruları gündemde. Bolu'da Salı günü okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

BOLU'DA YARIN OKULLAR AÇIK MI?

Bolu, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Yozgat, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray'da etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Adana'nın ise Pozantı ve Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Ayrıca Adana'ya bağlı Feke, Saimbeyli ilçelerindeki köy okulları ile Ordu'nun 15 ilçesinde okullar tatil edildi. Giresun'da Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Dereli ilçelerinde ve Giresun merkez, Espiye ilçelerindeki köy okullarında eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi?

BOLU'DA 26 KASIM (YARIN) OKUL VAR MI?

Bolu'da 26 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi?

BOLU'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR MU?

Bolu şehrinde 25 Kasım 2024 Pazartesi günü hava Karlı, sıcaklık ise 2 dereceyi gösteriyor. 26 Kasım 2024 Salı günü ise havanın Karlı, ve sıcaklığın 4 derece olacağı tahmin edilmekte. 27 Kasım 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 6 dereceyi gösterecek. 28 Kasım 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 8 dereceyi bulacak. 29 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 9 dereceyi gösterecek.

BOLU HAVA DURUMU (LİNK)

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