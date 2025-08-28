Blok3 kimdir? Blok3 kaç yaşında, nereli, gerçek ismi ne?

Son yıllarda çıkardığı şarkılarla müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Blok3, sosyal medyada gündemin üst sıralarına yerleşti. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturan sanatçı, hem müziği hem de sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. Blok3 hakkında birçok kişi detaylı bilgi edinmek için araştırmalara başladı, böylece sanatçının kariyeri ve kişisel hayatıyla ilgili merak edilenler giderek artıyor. Blok3 ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

BLOK3'ÜN GERÇEK İSMİ NEDİR?

Müzik dünyasında Blok3 olarak tanınan sanatçının gerçek adı Hakan Aydın'dır. Sahne ismiyle geniş kitlelere ulaşan Hakan Aydın, müziğiyle gençler arasında büyük ilgi görüyor. Hem sahnedeki performansı hem de gerçek adıyla hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

BLOK3 KİMDİR?

Gerçek adı Hakan Aydın olan rapçi, küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisiyle dikkat çekti. Müziğe başlama sürecinde bir kafede çalışarak hayatını kazanan Hakan Aydın, 2021 yılında ilk şarkısı "WOW"u yayınladı. Birkaç şarkı daha çıkaran sanatçı, asıl çıkışını 2022 yılında yayımladığı "VUR" parçasıyla yaptı. 2023 yılında ise "AFFETMEM" şarkısıyla geniş kitlelere ulaşarak büyük bir tanınırlık kazandı. YouTube'da 60 milyonun, Spotify'da ise 100 milyondan fazla dinlenen bu parça, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Takip eden süreçte "BAYBAY", "YAPTIRICAZ TIRNAKLARINI" ve "Aklına Ben Gelicem" gibi hit şarkılarla müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Rapçi" ödülünü kazanan Hakan Aydın, tören sırasında yaptığı, "Ülkede milyonlarca insan var, sen mi yapacaksın? falan dediler. Valla ben yaptım. Buradan anneme, babama ve bana en başından beri destek olan herkese teşekkür ederim. Babalar sözünü tutar." sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede akım haline geldi.

BLOK3 KAÇ YAŞINDA?

Blok3, 15 Ağustos 2002 doğumlu genç bir rapçi. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen müzik dünyasında güçlü bir yer edinmiş durumda. Kısa sürede yakaladığı başarılarla, geleceğin önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

BLOK3 NERELİ?

Blok3, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelmiştir. Memleketiyle gurur duyan genç rapçi, köklerinden aldığı güçle müzik kariyerinde hızla yükselmektedir.

BLOK3 EVLİ Mİ?

Genç rapçi Blok3, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutuyor ve şu anda evli değil. Kariyerine odaklanan Blok3, müziğiyle hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor.

BLOK3'ÜN BAZI ŞARKILARI