Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği olacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cumartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştirecek. Kritik ziyarete ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blinken'in Hakan Fidan ile İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sürecini görüşeceği bildirildi.

MASADAKİ KONU İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Fidan ile görüşmek üzere cumartesi günü Türkiye'ye gelecek. Kritik ziyarete ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Blinken'in Fidan ile İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sürecini görüşeceği duyuruldu.

BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin olarak Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Blinken'ın cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceğine yönelik soruya da "Cumhurbaşkanımızın şu anda planlanan bir seyahati yok. Yani üzerinde konuştuğumuz seyahat yok şu anda." yanıtını verdi.

İLK GÖRÜŞMEDE TANSİYON BİR HAYLİ YÜKSEKTİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçtiğimiz aylarda Gazze'yi kana bulayan İsrail'e destek ziyaretinin ardından soluğu Türkiye'de almıştı. Görüşme öncesinde Blinken'ı karşılayan Bakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşının sarılmak istemesine karşın sadece elini sıkarak selamlaması sosyal medyanın gündemine oturmuştu.