Black Friday ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Efsane cuma indirimleri ne zaman?

Yılın en büyük alışveriş dönemlerinden biri olarak kabul edilen Black Friday için geri sayım başladı. Türkiye'de Efsane Cuma, Şahane Cuma ve Efsane Kasım gibi isimlerle düzenlenen indirim kampanyaları, kasım ayında teknoloji, giyim, kozmetik ve ev ürünleri başta olmak üzere birçok kategoride alışveriş fırsatları sunacak. 2026 yılında Black Friday'in hangi güne denk geldiği ve indirimlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Black Friday ne zaman, hangi gün? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? Detaylar...

BLACK FRIDAY NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Black Friday, 2026 yılında 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. ABD'de Şükran Günü'nün ardından gelen cuma günü düzenlenen Black Friday, Türkiye'de de farklı markaların indirim kampanyalarıyla takip ediliyor.

Black Friday indirimleri geleneksel olarak belirli bir güne odaklansa da günümüzde birçok marka kampanyalarını daha geniş bir döneme yayıyor. Bu nedenle indirim fırsatları yalnızca 27 Kasım Cuma günüyle sınırlı kalmayabiliyor.

EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Efsane Kasım indirimleri, tek bir tarihe bağlı olmayan ve kasım ayı boyunca farklı markalar tarafından düzenlenen kampanyaları kapsıyor. Bazı mağazalar erken kasım fırsatlarını ayın ilk günlerinde başlatırken bazıları 11 Kasım indirimleri ve Black Friday döneminde kampanyalarını öne çıkarıyor.

2026 yılı için öne çıkan alışveriş tarihleri şöyle:

1-10 Kasım 2026: Erken kasım indirimlerinin düzenlenebileceği dönem

11 Kasım 2026 Çarşamba: 11.11 alışveriş kampanyaları

27 Kasım 2026 Cuma: Black Friday, Efsane Cuma

28-29 Kasım 2026: Black Friday hafta sonu

30 Kasım 2026 Pazartesi: Cyber Monday, yani Siber Pazartesi

Bu tarihler alışveriş döneminin genel takvimini gösteriyor. Markaların kampanya süreleri ve indirim oranları kendi duyurularına göre değişebiliyor.

BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER OLACAK?

Black Friday döneminde farklı ürün kategorilerinde indirim kampanyaları düzenlenebiliyor. Teknoloji ürünleri, telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, küçük ev aletleri, giyim, ayakkabı, kozmetik ve ev ürünleri bu dönemde öne çıkan kategoriler arasında bulunuyor.

Ancak hangi ürünlerin indirime gireceği, indirim oranları ve kampanyaların geçerli olacağı tarihler markalara ve satış platformlarına göre farklılık gösterecek. Ürün bazında kesinleşmiş kampanya bilgileri, ilgili satıcıların açıklamalarıyla netleşecek.

BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Black Friday'in ana tarihi 27 Kasım 2026 Cuma olsa da indirimlerin süresi mağazalara göre değişecek. Bazı işletmeler kampanyalarını yalnızca bir günle sınırlarken bazıları indirimleri hafta sonuna veya kasım ayının tamamına yayabiliyor.

Black Friday'in ardından gelen Cyber Monday ise 30 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Böylece kasım ayının son günlerinde alışveriş kampanyaları farklı tarihlerde devam edebilecek.