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Birzeit Üniversitesi'ndeki anıt yıkıldı: Batı Şeria'da 10 gözaltı

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Birzeit Üniversitesi'ndeki anıt yıkıldı: Batı Şeria'da 10 gözaltı
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İsrail güçleri, Ramallah'daki Birzeit Üniversitesi'ne yapılan baskında öğrenci anıtını yıktı. 10 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Birzeit Üniversitesi'ne düzenlediği baskında, üniversitenin öğrencileri anısına yapılan anıtı buldozerle yıktı. Aynı gün çeşitli bölgelerdeki baskınlarda aralarında 3 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 10 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri pazartesi sabaha karşı Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit Üniversitesi kampüsüne askeri bir buldozerle girdi. Yerel kaynaklara göre ekipler, üniversitenin çeşitli yıllarda İsrail saldırılarında hayatını kaybeden öğrencilerinin isimlerinin yazılı olduğu anıtı yıktı.

Güvenlik görevlisi gözaltına alındı

Aynı kaynaklar, kampüste arama yapan askerlerin bazı birimlere girdiğini, çevrede de güvenlik önlemi aldığını aktardı. Üniversitenin bir güvenlik görevlisi de gözaltına alındı. Birzeit Üniversitesi, anıtın bulunduğu alanın fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı.

Filistin kaynakları, İsrail güçlerinin 26 Eylül'de de kampüse baskın düzenleyip anıtın fotoğrafını çektikten sonra bölgeden ayrıldığını bildirmişti.

2025-2026 akademik yılı verilerine göre 9 fakültede 174 akademik programla eğitim veren Birzeit'te 13 bin 400 öğrenci bulunuyor. Üniversiteye daha önce de defalarca baskın düzenlendi; bu baskınların bir kısmında gözaltı ve yaralanmalar yaşandı.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
Haberler.com
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