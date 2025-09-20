Biricik Suden kimdir? Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden kaç yaşında, nereli?

Biricik Suden, Türk müziğinin önemli isimlerinden Mazhar Alanson'un eşi olarak dikkat çekiyor. Sosyal medyada "300 kilo kaldırabiliyorum" iddiasıyla gündeme gelen Suden, kısa sürede merak konusu haline geldi. Kim olduğu, yaşı ve memleketiyle ilgili bilgiler araştırılırken, Suden'in spor konusundaki yetenekleri de konuşuluyor. Biricik Suden ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

BİRİCİK SUDEN KİMDİR?

Biricik Suden; moda tasarımcısı, eski manken ve sunucudur. Aynı zamanda usta müzisyen Mazhar Alanson'un eşi olarak da tanınmaktadır. 1963 yılında İstanbul Yeniköy'de, Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

Henüz 4 yaşındayken kendi kendine okumayı öğrenmiş, eğitim hayatına Atatürk Kız Lisesi'nde başlamış ve sonrasında Language and Culture Centre ile Mimar Sinan Üniversitesi'nde grafik ve illüstrasyon eğitimi almıştır. Eğitimi için 4 yıl Paris'te yaşamıştır.

Sanatla iç içe bir yaşam süren Suden, 1976 yapımı "Ben Bir Garip Keloğlanım" filminde rol almış; 2011 yılında ise "Televizyonda Hayat Bilgisi" adlı programı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile birlikte sunmuştur.

BİRİCİK SUDEN KAÇ YAŞINDA?

Biricik Suden, 1963 yılında İstanbul'un Yeniköy semtinde dünyaya gelmiştir. Bu bilgiye göre, 2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

BİRİCİK SUDEN NERELİ?

Biricik Suden, İstanbul Yeniköy doğumludur. Ancak ailesi, köken olarak Yugoslavya göçmenidir. Küçük yaşta teyzesi tarafından evlat edinilen Suden, biyolojik ailesiyle bağını sürdürse de, hayatının büyük bölümünü teyzesinin yanında geçirmiştir. Bu nedenle hem İstanbullu, hem de Balkan kökenli bir geçmişe sahiptir.

BİRİCİK SUDEN EVLİ Mİ?

Evet, Biricik Suden evlidir. Dördüncü evliliğini, 2003 yılında Türk müziğinin usta isimlerinden Mazhar Alanson ile yapmıştır ve hâlen bu evliliği sürmektedir.

Daha önce üç evlilik yapan Suden'in ilk eşi, 1986 yılında nikâh masasına oturduğu İlker İnanoğlu idi. Bu evlilik 1988 yılında sona erdi. Ardından, 1989 yılında Kerim Sağlam ile evlendi ve bu evlilik de 7 yıl sonra, 1996'da sona erdi. Üçüncü evliliğini 2001 yılında Mehmet Pisak ile Las Vegas'ta yaptı. Son ve kalıcı evliliği ise Mazhar Alanson ile oldu.

MAZHAR ALANSON KİMDİR?

Mazhar Alanson, Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen; şarkıcı, besteci, söz yazarı ve aynı zamanda oyuncudur. MFÖ (Mazhar-Fuat-Özkan) müzik grubunun kurucularından olan Alanson, hem grup kariyeriyle hem de solo çalışmalarıyla Türkiye'de iz bırakmış bir sanatçıdır.

Tam adı Mahzar Alanson, 13 Şubat 1950'de Ankara'da doğmuştur. Babası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda görev yapan bir müzisyendir. Bu da onun müzikle çok küçük yaşta tanışmasına zemin hazırlamıştır.