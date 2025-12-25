Haberler

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 46 yaşındaki İbrahim Kiracı, 13 yaşındaki kızı Derin ve 11 yaşındaki engelli oğlu Doruk'u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İbrahim Kiracı'nın çocuklarını öldürdükten sonra ev sahibinin yanına giderek durumu anlattığı ve polisi aramasını istediği, eve döndüğünde ise kendini öldürdüğü öğrenildi.

  • Adana'da İbrahim Kiracı, kızı Derin (13) ve engelli oğlu Doruk'u (11) tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
  • Olay, Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın 2. katındaki dairede meydana geldi.
  • İbrahim Kiracı, 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleşmiş ve bir süre önce eşinden ayrılmıştı.

Adana'da İbrahim Kiracı (46), kızı Derin (13) ile engelli oğlu Doruk'u (11) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan İbrahim Kiracı, henüz bilinmeyen sebeple kızı Derin ve engelli oğlu Doruk'u tabancayla göğüslerinden vurdu. Ardından ev sahibinin yanına giden Kiracı, çocuklarını öldürdüğünü söyleyip, polisi aramasını istedi. Tekrar eve dönen İbrahim Kıracı, çocuklarını vurduğu tabancayı başına dayayıp ateşledi.

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde İbrahim Kiracı ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İbrahim Kiracı ile çocukları derin ve Doruk'un cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

DEPREM SONRASI ADANA'YA YERLEŞMİŞLER

Öte yandan İbrahim Kiracı'nın 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleştiği ve bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Allah hiç kimseyi evlâdı ile imtihan etmesin mekânları Cennet olsun hepsinin ..

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Hısızlar bir baba ve çocuklarına bakmadı sorsan tüm aile ülke Müslüman .

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

bu ekonomik darboğaz çok can alıyor . artık ülkenin tepeden tırnaga tasarruf yapıp lüksten arınması ve ekonomiyi düze çıkarması lazım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı

84 yaşındaki usta yazar, dünyaca ünlü futbol takımının hissesini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Erdoğan'ı küplere bindiren görüntü: Allah bunlara akıl fikir versin
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim

Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş

Sadettin Saran bakın nerede gözaltına alınmış
84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı

84 yaşındaki usta yazar, dünyaca ünlü futbol takımının hissesini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Erdoğan'ı küplere bindiren görüntü: Allah bunlara akıl fikir versin
D.I.S.C.O filminin galası ünlüleri buluşturdu

Merakla beklenen filmin galası ünlüleri buluşturdu