Biran Damla Yılmaz evleniyor mu? Biran Damla Yılmaz kiminle evleniyor?

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Biran Damla Yılmaz evleniyor mu sorusu, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından araştırılıyor. Güzel oyuncunun paylaştığı yüzük fotoğrafı, "Biran Damla Yılmaz kiminle evleniyor?" sorusunun da merak edilmesine neden oldu. Parmağındaki tektaş yüzüğüyle yaptığı "I said yes" (Evet dedim) paylaşımı sonrası, Biran Damla Yılmaz evleniyor mu sorusu netlik kazandı. İşte detaylar…

BİRAN DAMLA YILMAZ EVLENİYOR MU?

Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik teklifini kabul ettiğini duyurdu. Parmağındaki tektaş yüzüğü göstererek "I said yes" notunu yazan güzel oyuncu, hayranlarını şaşırtmayı başardı.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMİNLE EVLENİYOR?

Oyuncunun nişanlısı Abdurrahman Aydın, Almanya'da bir kahve zincirinin sahibi olarak biliniyor. Medya karşısında çok görünmeyen çift, ilişkilerini uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak Biran Damla Yılmaz evlilik kararını sosyal medyadan duyurarak bu özel anı hayranlarıyla paylaştı.