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Bir Gece Masalı canlı izle! 18 Şubat Salı Bir Gece Masalı 22. bölüm ATV canlı izle! Son bölümde neler oldu?

Bir Gece Masalı canlı izle! 18 Şubat Salı Bir Gece Masalı 22. bölüm ATV canlı izle! Son bölümde neler oldu?
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İzleyicilere Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı, Salı akşamı atv'de izleyicilerle buluşuyor. Peki, Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Bir Gece Masalı canlı izle! 18 Şubat Salı Bir Gece Masalı 22. bölüm ATV canlı izle!

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı'ında Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrollerini paylaşıyor. "Bir Gece Masalı" 18 Şubat Salı akşamı ATV yeni bölümüyle ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bir Gece Masalı canlı izle! 18 Şubat Salı Bir Gece Masalı 22. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

Mahir'in babası, Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilir. Genç komiser, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için Denizli'ye gelir. Fakat burada aşkı bir Yörük kızında bulacağından habersizdir.

Mahir, aşık olduğu kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan Şehrazad'ı arar, bir yandan babasının katilini. Katili ise Kilimci Kürşat'ın kızının düğününde bulacaktır.

Bu düğün, Mahir'in hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

Bir Gece Masalı canlı izle! 18 Şubat Salı Bir Gece Masalı 22. bölüm ATV canlı izle! Son bölümde neler oldu?

BİR GECE MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin geçtiği yerler Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da devam ediyor.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Burak Deniz : Mahir Yılmaz | Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

Su Burcu Yazgı Coşkun : Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Eren Vurdem : Selim Allame | Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

İrem Altuğ : Sevde Yılmaz | Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

Ecem Çalhan : Sıla Haroğlu | Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.

Bir Gece Masalı canlı izle! 18 Şubat Salı Bir Gece Masalı 22. bölüm ATV canlı izle! Son bölümde neler oldu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canfeza'nın kendisine yapacağı doğum günü sürprizinden endişe eden Mahir, hem doğum günü hem de sevgililer günü için Canfeza ile birlikte bir plan yapmayı teklif eder. Öte taraftan Lord'u bulmayı kafasına koyan Raşit, Savaş'ın yardımıyla korkunç bir ölüm kalım oyunu kurar. Bu oyunun sonunda ya Raşit ölecektir ya Lord. Mahir ve Canfeza'nın kendilerine kurulan tuzaktan habersiz baş başa bir gece geçirmek için gittikleri dağ evinde birbirlerine ve geçmişlerine dair paylaştıkları derin anılar ve hediyeler ise sadece bedenlerin değil ruhların da bir araya geldiği o gece; karanlık bir sabaha gebedir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Canfeza'nın tutuklanıp televizyona çıkması evde büyük bir gerginliğe yol açar. Mahir bir yandan herkese karşı Canfeza'yı savunur ve korurken bir yandan Canfeza'nın ona açtığı sorunlarla baş etmeye çalışır. Canfeza'yı kontrol altına almaya çalışırken bir yandan ilişkilerinin yara almaması için uğraşan Mahir; Canfeza ile daha çok zaman geçirmeye karar verir. Ferman için çember giderek daralmaktadır. Yaptığı hamle Ferman'ı babasıyla karşı karşıya getirir. Mahir'i amirlerine ve ailesine karşı çok zor durumda bıraktığını fark eden Canfeza ise artık uslu duracağına ve Mahir'den hiçbir şey saklamayacağına söz verir. Ancak Selim Allame'nin Canfeza'yı içine çektiği tuzak buna izin verecek midir?

BİR GECE MASALI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bir Gece Masalı'nı ATV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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