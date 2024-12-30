"Bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde

Kamuda birçok alanda tasarrufa gidileceğinin açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı Audi marka araç haberlere konu olmuş ve bazı çevreler tarafından eleştirilmişti. Olayın uzun süre gündemi meşgul etmesi sonrası araç iade edilmişti.

"BİR AUDI'Yİ BANA ÇOK GÖRDÜLER" DEMİŞTİ

Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Erbaş, yaptığı bir açıklamada "Bakın biz bu yıla kadar bir önceki Başkan Mehmet Görmez'in makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık. Birkaç kere de yolda kaldık o araçla. Bir sefer Konya'dan geliyoruz, hızlı seyrederken lastik patladı, şoför ustalıkla zor kurtardı. O zaman bir Audi alındı, ben rektörken 8 sene önce aynı Audi'yi kullanıyordum ama Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler" ifadelerine yer vermişti.

ŞİMDİ DE ÖDEDİĞİ KİRAYLA GÜNDEMDE

Bu çıkışı ile dikkatleri üzerine çeken Erbaş, şimdi de Ankara'nın en pahalı semtlerinden Bilkent'te yaşadığı üç katlı villaya ödediği kira ile gündeme geldi. Türkiye'de yüksek kiralar tartışılırken Erbaş'ın 450 metrekarelik tripleks lüks konutunun aylık kira bedelinin 975 TL olduğu ortaya çıktı. Ancak Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre; 2025 yılı itibarıyla yurtiçindeki kamu konutları için kira bedelleri yeniden düzenlendi. Bu düzenleme sonrası lojman kiralarına 2025 yılında yüzde 44 zam gelmesi ile birlikte Erbaş'ın lojman kirası 1.404 TL'ye çıktı.

SATIŞI 30 MİLYON, TL KİRASI 110 BİN TL

Sözcü'de yer alan habere göre Bilkent'teki emsal villaların hem emlakçılarda hem de internetteki fiyatlarına bakıldığında satış bedelinin 30 milyon TL'den fazla olduğu, kira bedelinin ise 110 bin lira civarında olduğu görülüyor. Bu tutar 9 emekli maaşına, 7 asgari ücrete denk geliyor. 5 asgari ücretli maaşlarına dokunmadan paralarını bir araya getirseler ancak bir aylık kirasını karşılayabiliyorlar. 6 yakın korumasının yanı sıra Erbaş'ın villası da özel olarak korunuyor.