BİLSEM SONUÇLARI | MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Bilsem sonuçlarına nasıl bakılır?

MEB BİLSEM sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonuçlarını görüntüleyebilirler. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme süreci ne zaman başlayacak? İtirazlar nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar…

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Öğrenciler ve veliler, sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabilirler.

BİLSEM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

BİLSEM sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, MEB'in resmi web sitesi olan www.meb.gov.tr adresine giderek, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonuçlarına ulaşabilirler.

BİLSEM İTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN?

Sonuçların açıklanmasının ardından, 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında ön değerlendirme sonuçlarına itirazlar kabul edilecektir. İtirazların değerlendirilmesi ise 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

BİLSEM SONUCU SORGULAMA EKRANI