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BİLSEM SONUÇLARI | MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Bilsem sonuçlarına nasıl bakılır?

BİLSEM SONUÇLARI | MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Bilsem sonuçlarına nasıl bakılır?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen BİLSEM 2025 ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? sorusu, binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır? BİLSEM itiraz süreci nasıl işliyor? İşte BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

MEB BİLSEM sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonuçlarını görüntüleyebilirler. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme süreci ne zaman başlayacak? İtirazlar nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar…

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Öğrenciler ve veliler, sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabilirler.

BİLSEM SONUÇLARI | MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Bilsem sonuçlarına nasıl bakılır?

BİLSEM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

BİLSEM sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, MEB'in resmi web sitesi olan www.meb.gov.tr adresine giderek, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonuçlarına ulaşabilirler.

BİLSEM İTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN?

Sonuçların açıklanmasının ardından, 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında ön değerlendirme sonuçlarına itirazlar kabul edilecektir. İtirazların değerlendirilmesi ise 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

BİLSEM SONUCU SORGULAMA EKRANI

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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