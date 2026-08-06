Bilişim 500'den sektörün geleceğine ışık tutan veriler: Toplam ciro 1,6 trilyon liraya ulaştı

Bilişim sektörünün en kapsamlı araştırmalarından biri olan Bilişim 500’in 27’nci ödül töreninde, BThaber Başkanı Murat Göçe ile Haberler.com olarak özel bir röportaj gerçekleştirdik. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Göçe, doğru zamanda doğru yatırımları yapan şirketlerin gelirlerini artırdığını, yeniliklere ayak uyduramayan şirketlerin ise küçülme riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Araştırmanın yaklaşık 2 bin bilişim şirketinden toplanan bilgilerle sekiz aylık bir çalışma sonucunda hazırlandığını belirten Göçe, Bilişim 500 kataloğunun yatırımcılar ve satın alma yöneticileri açısından önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

BİLİŞİM ŞİRKETLERİNİN TOPLAM CİROSU YÜZDE 40 ARTTI

Bilişim 500 araştırmasının sektöre verdiği mesajları değerlendiren Murat Göçe, geçmiş yıllardan çok farklı bir tablonun ortaya çıkmadığını söyledi. İşini iyi yapan ve doğru zamanda doğru adımları atan şirketlerin gelirlerini artırdığını belirten Göçe, “Genel anlamda baktığımızda Bilişim 500’e bilgi veren firmaların toplam cirosunun yüzde 40 arttığını görüyoruz. Bu da yaklaşık 1,6 trilyon liraya karşılık geliyor. Bunu dolara çevirirsek, malum enflasyon etkisi, 39 milyar dolar gibi bir rakam demek bu” ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan verilerin sektörün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini gösterdiğini dile getiren Göçe, Türkiye’nin bilişim alanında hâlâ katetmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu söyledi. Şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanlara ve gelir artışlarına bakılarak sektörün gelecek dönemine ilişkin önemli mesajlar alınabileceğini belirtti.

YAPAY ZEKÂ, BULUT VE GÜVENLİK ALANLARI ÖNE ÇIKTI

Günün en fazla konuşulan teknoloji başlıklarından birinin yapay zekâ olduğunu belirten Göçe, yapay zekâ gelirlerinin yüzde 39 oranında arttığını söyledi. Göçe, “Bu da şunu söylüyor: Yapay zekâya yatırım yapan, yapay zekâ için çözümler üreten bilişim firmaları gelir artışında ve büyüme trendinde” dedi.

Bulut alanında da yaklaşık yüzde 40 seviyesinde büyüme görüldüğünü aktaran Göçe, bu alanın sektörün öne çıkan ikinci önemli başlığı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Güvenlik sektörünün de yüksek gelir elde eden alanlardan biri olduğunu söyleyen Göçe, doğru zamanda doğru işi yapan şirketlerin cirolarını büyüttüğüne dikkat çekti.

Göçe, “Yerinde kalan, gelişmelere uyum sağlayamayan ve inovatif olmayan firmalarımız maalesef küçülme yolunda gidiyor. Ben bunu her Bilişim 500’ün başında söylüyorum. Bu sene de mesaj aynı ve çok net” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA SEKİZ AYLIK ÇALIŞMAYLA HAZIRLANIYOR

Bilişim 500 araştırmasının 1999 yılında fikir olarak ortaya çıktığını, ilk araştırmanın ise 2000 yılında gerçekleştirildiğini anlatan Göçe, Türkiye’deki bilişim şirketlerinin sayısının o dönemde daha az olması nedeniyle çalışmanın ilk olarak “Bilişim 100” adıyla başladığını söyledi. Araştırmanın ilerleyen yıllarda genişleyerek Bilişim 500 adını aldığını belirten Göçe, çalışmanın son 14 yıldır kendi yönetimindeki ekip tarafından hazırlandığını ifade etti.

Araştırmanın yaklaşık sekiz aylık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını vurgulayan Göçe, yaklaşık 2 bin bilişim şirketinden çevrim içi olarak bilgi toplandığını ve şirketlerin 80 ayrı kategoride değerlendirildiğini söyledi. Kategori birincilerinin ödül töreninde açıklandığını belirten Göçe, araştırma raporunun da törenin ardından katalog halinde yayımlandığını kaydetti.

Bilişim 500 kataloğunun iki önemli işlevi bulunduğunu anlatan Göçe, satın alma yöneticileri ve karar vericilerin hangi şirketin hangi alanda öne çıktığını bu çalışma aracılığıyla görebildiğini söyledi. Göçe ayrıca Türkiye’de yatırım yapmak, bir şirket satın almak veya ortaklık kurmak isteyen yabancı yatırımcıların da katalogdan yararlandığını belirtti.

Geçmişte Bilişim 500 verileri incelenerek çeşitli şirket satışlarının ve ortaklıkların gerçekleştirildiğini bildiklerini ifade eden Göçe, “Hem ticari bir faaliyet gösteriyoruz hem de bilişim sektörüne ve ülkemize çok ciddi bir katkı sağlıyoruz. Bunun hiç tartışılmaz olduğunu düşünüyorum” dedi.