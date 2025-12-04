Haberler

Bilim insanları açıkladı: İlk kez dünya dışında bulundu!

Güncelleme:
Bilim insanları, OSIRIS-REx uzay aracının 2023 yılında Dünya'ya ulaştırdığı Bennu asteroidi örneklerinde yaşamın yapı taşları arasında gösterilen glikoz bulunduğunu açıkladı.

Nasa, yaşam için gereken Riboz ve Glikoz şekerlerinin tespit edildiğini açıkladı. Riboz, yaşamın ilk temelini oluşturan RNA molekülünün yapısında bulunuyor. Modern hayatın ana yakıtı Glikoz, ilk defa bir asteroitte tespit edildi.NASA, yaşam için gereken tüm bileşenlere güneş sistemimizde rastlanabileceğini düşünüyor.

JAPONYA'DAKİ EKİP ÖRNEKLERİ İNCELEDİ

Ekip, RNA'nın temel yapı taşı olan riboz ve Dünya'daki neredeyse tüm canlıların enerji kaynağı olarak kullandığı glikoz şekerini asteroidde buldu. Bilim insanları, bu şekerlerin doğrudan yaşam kanıtı olmadığını ancak Güneş Sistemi'nin erken döneminde biyolojik açıdan kritik kimyasalların yaygın şekilde bulunduğunu gösterdiğini belirtti.

Numunelerin doğrudan uzayda toplayıp mühürlemesi sayesinde örnekler Dünya'da kirlenmeden laboratuvara ulaştı. Glikozun ilk kez Dünya dışı bir numunede bulunması ise dikkat çekti. Aynı gün duyurulan ikinci çalışmada, araştırmacılar örneklerde daha önce hiçbir uzay taşında görülmemiş, polimer benzeri bir madde tespit etti. 'Uzay sakızı' olarak tanımlanan bu madde, bir dönem yumuşak ve esnek olduğu ancak zamanla sertleştiği belirtilen, karmaşık moleküler zincirlerden oluşuyor. Bilim insanlarına göre bu yapı, yaşamın kimyasal öncüllerinden biri olabilir. Üçüncü çalışma ise Bennu'nun, bilinen tüm uzay materyallerinden altı kat fazla antik yıldız tozu içerdiğini ortaya koydu.

