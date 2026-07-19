Bilgi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde rektör protesto edildi
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ege Yazgan, öğrenciler tarafından protesto edildi. Tören sırasında çok sayıda öğrenci rektöre sırtını dönerken, alanda "Kayyım rektör" sloganları atıldı ve ıslıklı protesto gerçekleştirildi.
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde Rektör Prof. Dr. M. Ege Yazgan protesto edildi.
- Öğrenciler rektörün konuşması sırasında sahneye sırtlarını dönerek 'kayyum rektör' sloganları attı.
- Rektör Yazgan protestolar nedeniyle konuşmasını yarıda bırakarak sahneden ayrıldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesinin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde, Rektör Prof. Dr. M. Ege Yazgan’ın konuşması sırasında öğrenciler tarafından protesto eylemi gerçekleştirildi. Diploma takdimi öncesinde açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Yazgan, protestoların ardından konuşmasını tamamlamadan kürsüden ayrıldı.
ÖĞRENCİLER SAHNEYE SIRTLARINI DÖNDÜ
Rektörü Yazgan'ın sahneye çıkmasıyla birlikte Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile İletişim Fakültesi öğrencileri ayağa kalkarak sahneye sırtlarını döndü. Öğrenciler eylem sırasında “kayyum rektör” sloganları attı. Tribünlerde bulunan bazı aileler ve katılımcılar da alkışlarla öğrencilere destek verdi.
REKTÖR KONUŞMASINI YARIDA KESTİ
Tören alanında yükselen ıslık, yuhalama ve alkış sesleri nedeniyle rektörün konuşması duyulmadı. Tepkilerin devam etmesi üzerine Prof. Dr. M. Ege Yazgan konuşmasını yarıda bırakarak sahneden indi.
Rektörün ayrılmasının ardından bir süre daha alkışlı protestoya devam eden öğrenciler, daha sonra diploma takdim törenine geçti.