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Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl?

Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl?
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Beyoğlu'nun bıçaklanan polis nasıl, sağlık durumu merak ediliyor. İstanbul Beyoğlu'nda sabit noktada gören yapan polis memuru, bıçaklı saldırıya uğradı. Peki, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bıçaklanan polis ne oldu? İşte detaylar...

Beyoğlu'nun bıçaklanan polis sağlık durumu nasıl? Beyoğlu'nun bıçaklanan polis nasıl, sağlık durumu merak ediliyor. İstanbul Beyoğlu'nda sabit noktada gören yapan polis memuru, bıçaklı saldırıya uğradı. Peki, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bıçaklanan polis ne oldu? Detaylar haberimizde...

BIÇAKLANAN POLİS SAĞLIK DURUMU

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde görev yapan polis memuru, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalandı. Şahsın, şizofren hastası olduğu iddia edildi.

BEYOĞLU POLİSE SALDIRI

Olay, saat 10.50 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde sabit noktası görevi yapan polis memuru beklediği sırada arkasından bir şüpheli yaklaştı. Ardından harekete geçen şüpheli, elindeki bıçağı polisin boynuna sapladı.

Saldırgan ardından koşarak kaçarken, polis memuru ise bir süre sendeledi. Zabıta memurunun yanına gelip yardım etmeye çalıştığı polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl?

Öte yandan; olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin saldırganı yakaladığı bilgisine ulaşıldı. Saldırganın şizofren hastası olduğu iddia edildi. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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Yorumlar (1)

Can Reno:

tipten 10 yıl yatarı var

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