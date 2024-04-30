Beşiktaş'ta 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Beşiktaş'ta alternatif güzergahlar neler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!

Beşiktaş'ta 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Beşiktaş'ta alternatif güzergahlar neler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif güzergahlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ulaşımla ilgili tedbir kararları aldı. Valilik açıklamasında yer alan kapatılacak ulaşım ağları ve alternatif güzergahlar belirlendi. Beşiktaş'ta 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Detaylar haberimizdedir...

BEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

1. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Balmumcu Kavşak ve Zincirlikuyu Balmumcu alt geçit girişi ile Merkez Komutanlığı ışıklar arası)

2. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Merkez Komutanlığı ışıklar ile Beşiktaş Meydan arası)

3. Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı Katılımı trafiğe kapatılacaktır. (D-100 Güney Barbaros Bulvarı katılımı itibariyle)

4. Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan dönüşü trafiğe kapatılacaktır. (Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy Dönüşü ışıklar itibari ile)

5. Çiğdem Sokak ile Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak trafiğe kapatılacaktır. (Çırağan Caddesi kesişimi itibari ile)

6. Beşiktaş Cadde Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Beşiktaş Meydan ile Süleyman Seba Cadde başı ışıklar arası)

7. Dolmabahçe Cadde Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Süleyman Seba Cadde başı ile Kadırgalar ışıklar arası)

8. Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak kesişimi itibari ile)

9. Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Asker Ocağı Cadde kesişimi Süzer Plaza önü kapama noktası ile Dolmabahçe Meydan arası)

1 MAYIS BEŞİKTAŞ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

1. Barbaros Bulvarı Çıkış istikameti

2. Çırağan Caddesi

3. Ortabahçe Caddesi

4. Süleyman Seba Caddesi

5. Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar ile Bayıldım Caddesi arası

6. Bayıldım Caddesi

7. Şair Nedim Caddesi

8. Nüshetiye Caddesi

9. Ihlamur Yıldız Caddesi

10. Emirhan Caddesi

11. Ayazma Dere Caddesi

12. Yıldız Caddesi

13. Palangalar Caddesi

14. Balmumcu Şakir Kesebir Sokak

15. Büyükdere Caddesi Sarıyer istikameti

D- 100 KAPANACAK YOLLAR

1. D-100 Kuzey Mecideyeköy ayrım

2. D-100 Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımları

3. D-100 Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımları

4. Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı

5. D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa ayrım

6. D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy ayrım

7. D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu ayrım