Berkcan Güven kimdir? Berkcan Güven kaç yaşında, nereli?

Berkcan Güven, influencer kimliğinin yanı sıra müzikte de adından sıkça söz ettirmeye devam eden bir isim olarak kariyerini sürdürüyor. Ünlü sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in hayatı ve kariyeri, takipçileri tarafından merak ediliyor. Özellikle yaşı, memleketi ve kariyerine dair detaylar, birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Berkcan Güven kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Detaylar haberimizde...

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

Berkcan Güven 30 Mayıs 1996 doğumludur. BEGE adıyla da tanınan Türk influencer, YouTuber ve şarkıcıdır. 4 milyondan fazla aboneye sahip olan YouTube kanalı, Mayıs 2020 itibarıyla Türkiye'nin en çok aboneye sahip 25 kanalı arasında yer almıştır. 2021 yılında BEGE adıyla ilk müzik albümünü yayınlayan Güven, bu albümle Spotify Global Listelerinde 4. sıraya yerleşerek büyük bir başarı elde etmiştir.

Berkcan Güven, 2014 yılından itibaren YouTube'da oyun, müzik ve eğlence içerikleri üretmeye başlamıştır. 2017 yılında yayınladığı "YouTube Benim İşim" adlı diss parçası ile birlikte "Yeniden" ve "Neresi?" adlı şarkıları eleştirmenlerden olumlu yorumlar alarak kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. Aile üyeleri de videolarında sıkça yer almakta olup, özellikle babası ve kardeşiyle çektiği videolar büyük ilgi görmüştür. "Yeniden" adlı müzik videosunda ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de konuk oyuncu olarak yer almış ve bu video Türkiye'de kısa sürede trend olmuştur.

2020 yılında müzik kariyerine devam eden Güven, "İlerle" adlı şarkısını yayınlamış ve bu şarkı da hayranları arasında büyük beğeni toplamıştır. Sadece müzikle değil, YouTube üzerinden eğlenceli içeriklerle de izleyici kitlesini genişleten Berkcan Güven, genç neslin en sevilen internet fenomenlerinden biri haline gelmiştir.

Berkcan Güven

Berkcan Güven