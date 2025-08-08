Berk Oktay taciz olayı nedir? Tuğçe Aral'ın açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Berk Oktay cephesinden hızlı bir yanıt geldi. Oyuncunun avukatı, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti ve hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Peki, Berk Oktay taciz olayı nedir? Berk Oktay taciz iddialarına ne cevap verdi? İşte detaylar...

BERK OKTAY TACİZ OLAYI NEDİR?

Dream Türk'te yayınlanan "50 Fifty" programına konuk olan Tuğçe Aral, program sırasında yaptığı açıklamada evli bir oyuncunun kendisine tacizde bulunduğunu söyledi. İsim vermekte tereddüt etmeyen Aral, bu kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etti.

Aral, açıklamasında oyuncu ile spor salonunda tanıştıklarını, sonrasında Instagram üzerinden kendisine mesajlar atmaya başladığını, bu mesajlarda çeşitli fantezilerden bahsedildiğini öne sürdü. Hamile olan eşine zarar gelmemesi için o dönemde açıklama yapmadığını, doğumdan sonra ise mesajların devam ettiğini belirtti.

Tuğçe Aral, bu mesajları 2 ay önce engellediğini ifade etti. İddialar, sosyal medyada hızla yayıldı ve kamuoyunda tartışma yarattı.

BERK OKTAY İDDİALARA NE CEVAP VERDİ?

Berk Oktay'ın avukatı Nagehan Boyraz tarafından yapılan yazılı açıklamada, ortaya atılan iddiaların "tamamen asılsız" olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu iddiaların sistematik bir karalama kampanyasının parçası olduğu ve kişilik haklarına ağır saldırı niteliği taşıdığı belirtildi.