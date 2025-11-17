Cizre Belediyesi eski Eş Başkanı Berivan Kutlu'nun Adana'daki tedavisi sırasında hayatını kaybettiği açıklandı. Yaşanan kaybın ardından Dem Parti, Kutlu için taziye dileklerini içeren açıklamalar yayımladı. Berivan Kutlu neden öldü, hastalığı neydi? Berivan Kutlu kimdir?

BERİVAN KUTLU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Adana'da tedavi altında bulunan eski Cizre Belediyesi Eş Başkanı Berivan Kutlu'nun yaşamını yitirdiği bildirildi. Kutlu'nun vefatıyla birlikte "Berivan Kutlu neden öldü, hangi hastalıkla mücadele ediyordu?" soruları gündeme geldi. DEM Parti Genel Merkezi de sosyal medya hesapları üzerinden Kutlu için taziye mesajı yayımladı.

Paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Önceki dönem Cizre Belediye Eş Başkanımız Berivan Kutlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Ailesine, yakınlarına ve Kürt halkına başsağlığı diliyoruz. Berivan başkan, kararlılığı ve mücadelesiyle kadın özgürlük hareketine değerli katkılar sunmuş, yerel yönetimlerdeki duruşuyla da her zaman örnek olmuş bir isimdi. Onun mücadelesi ve hatırası yaşamımızda var olmaya devam edecek."

Edinilen bilgilere göre Kutlu, Adana'daki Balcalı Devlet Hastanesi'nde uzun süredir meme kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

BERİVAN KUTLU KİMDİR?

1981 yılında Şırnak'ın Navyan köyünde doğan Berivan Kutlu, siyasi yaşamına 2002 yılında HADEP'te görev alarak başladı. Kutlu, 2014 yerel seçimlerinde Şırnak'ın Kumçatı beldesinde belediye başkanlığına seçildi; ancak 2017'de İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atandı.

2019 yerel seçimlerinde bu kez Cizre Belediyesi Eş Başkanı olarak göreve gelen Kutlu, daha sonra yeniden kayyum uygulamasıyla görevinden uzaklaştırıldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise DEM Parti'nin Şırnak Belediye Başkan adayı olarak yarıştı.