Bergen ne zaman ve nasıl ölmüştür? Bergen hayatı ve biyografisi!

Acıların Kadını' lakabıyla hafızalarda yer edinen şarkıcı Bergen kimdir? bir rastlantı sonucu şarkıcı olan, terk ettiği kocası Halis Serbest tarafından yüzüne kezzap atılan, albümleri yüz binler satan, yaşadığı tüm acılara rağmen yılmayan Bergen ne zaman ve nasıl ölmüştür? Bergen kaç yaşındaydı, nereli? Bergen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BERGEN KİMDİR?

15 Temmuz 1958 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Bergen'in gerçek adın Berlin Sarılmışer'dir.

Bergen 7 yaşındayken, anne ve babasının boşanmasıyla annesi Sebahat Çakır ile 1966 yılında Ankara'ya yerleşti. Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'nu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyüterek bir süre PTT'de memur olarak çalıştı. Bu dönemde yaşadığı bir aşk hadisesi yüzünden PTT'deki işini de bırakmak zorunda kaldı.

1977 yılında dayısının oğlu Göksel Sarılmışer ile Mersin'de evlendi, 4 yıl evli kaldı, 1981 yılında boşandı. Hakan (d.1981) adında bir erkek çocuğu oldu. Boşandığında kocası çocuğunu Hollanda'ya taşındı.

1979 yılında arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde öylesine sahneye çıktı. Kulüp sahibi İlhan Feyman tarafından beğenilince orada çalışması için teklif aldı. Teklifi kabul edip Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk sanat müziği, Türk hafif müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı. Bir yıllık çalışmanın ardından Feyman Gece Kulübü'ndeki işi bittiğinde Adana'daki Kuyubaşı Gazinosu'ndan gelen 8 aylık çalışma karşılığında verilecek bir otomobil teklifini kabul etti. Ama iş bitiminde otomobil elinden alındı ve borç içinde kaldı.

HALİS SERBEST TARAFINDAN YÜZÜNE BİR KOVA KEZZAP ATILDI

Ankara'dan sonra iş için 1981 yılında Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi.

Bergen, 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikayetim Var'ı çıkardı. Kocasından şiddet görmeye dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

31 Ekim 1982 tarihinde İzmir Alsancak'daki New York Gece Kulübü'nde çalıştığı sırada kocası tarafından yüzüne attırılan bir kova dolusu kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti. Vücudun büyük bir kısmı da yandı. Daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı.

Halis Serbest 2 aylık firardan sonra yakalanıp tutuklanarak İzmir Buca kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kim Bilir?' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da 1985 yılına kadar sahneye çıktı.

'ACILARIN KADINI' OLARAK ANILDI

1985 yılında plak yapımcısı Yaşar Kekeva'nın daveti ile İstanbul'a giderek 'İnsan Severse' adlı longplay'i çıkardı. Daha sonra 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı 'Acıların Kadını' ile şöhrete kavuştu.

Albümün çok beğenilmesiyle plak şirketi tarafından Nisan 1987'de '1986 yılı Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı' unvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset ile ödüllendirildi.

Albümleri yayınlanırken bir taraftan da konser ve sahne çalışmalarını sürdüren Bergen sahneye çıkarken yanmış gözünün üstüne saçının bir perçemini atarak acılarını olmasa bile yüzünü kamufle ediyordu.

1987 yılında Ülkü Erakalın'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle 'Acıların Kadını' filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan, Meral Niron ile başrolde oynadı.

BERGEN NE ZAMAN VE NASIL ÖLMÜŞTÜR?

Haziran 1989'da sahnelere tekrar çıkmaya başladı. Bu arada 'Yıllar Affetmez' adlı albümünü yaptı. Albümün tanıtım turnelerinde Adana Pozantı'dayken 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü. Memleketi Mersin'e gömüldü.