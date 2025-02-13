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Berât gecesi için 100 rekatlık namaz nasıl kılınır?

Berât gecesi için 100 rekatlık namaz nasıl kılınır?
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Berat Kandili, affedilme, bağışlanma ve manevi arınma için önemli bir gece olarak kabul edilir. Bu mübarek gecede, ibadet etmek ve dua etmek büyük önem taşır. Peki, Berât gecesi için 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? Berat Kandilinde 100 rekatlık namaz ne zaman kılınır? İşte, Berât gecesi için kılınan 100 rekatlık namazın detayları…

Berat Kandili, İslam dünyasında duaların geri çevrilmediği, tövbe edenlerin bağışlandığı ve gönüllerin huzur bulduğu özel zamanlardan biridir. Müslümanlar bu gecede çeşitli ibadetler ve namazlarla Allah'a yakınlaşmaya çalışır. Berât gecesi için kılınan 100 rekatlık namaz da bu mübarek geceyi en faziletli şekilde değerlendirmek isteyenler için tavsiye edilen ibadetlerden biridir. Peki, Berat 100 rekatlık namaz nasıl kılınır, hangi dualar okunur? İşte, Berat Kandilinde kılınacak 100 rekatlık namaz ve detayları…

BERAT GECESİNDE KILINAN 100 REKATLIK NAMAZ NEDİR?

Berât gecesinde kılınan 100 rekatlık bu namaz, Peygamber Efendimiz'den (s.a.v.) tavsiye edilen bir ibadettir. Her rekatında Fatiha Suresi'nden sonra İhlas Suresi okunur. Namaz tamamlandığında büyük sevaplara vesile olduğu ve kişinin geçmiş günahlarının bağışlanmasına vesile olacağı rivayet edilmiştir.

Berât gecesi için 100 rekatlık namaz nasıl kılınır?Berat Kandilinde 100 rekat namaz

BERAT GECESİ İÇİN 100 REKATLIK NAMAZ NASIL KILINIR?

Namaz, her iki rekatta bir selam verilerek toplamda 50 defa 2 rekatlık namaz şeklinde eda edilir. İşte kılınışı:

Namaza başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için Berat Kandilinde 100 rekat namaz kılmaya." diyerek niyet edilir.

Her rekatta:

  • Fatiha Suresi okunur.
  • Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunur.
  • Rükû ve secdelerle rekat tamamlanır.

İki rekat tamamlandıktan sonra selam verilir. Bu şekilde 100 rekata tamamlanır.

Berât gecesi için 100 rekatlık namaz nasıl kılınır?Berat Gecesinde 100 rekatlık namaz nasıl kılınır

BERAT GECESİ İÇİN 100 REKATLIK NAMAZ NE ZAMAN KILINIR?

Berat Kandilinde kılınan bu namaz akşam namazından sonra veya yatsı namazından sonra kılınabilir. Aynı zamanda ibadetinizi sabaha kadar devam ettirerek geceyi en verimli şekilde değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca namazın ardından, tövbe ve istiğfar duası yapmak, "Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni" duasını tekrar etmek tavsiye edilir.

Berât gecesi için 100 rekatlık namaz nasıl kılınır?Berat Kandilinde 100 rekatlık namaz ne zaman

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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