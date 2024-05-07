Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, yeni bölüm yayınlanmayacak mı?

İlk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu hafta Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının oynanması sebebiyle de yayın akışında bazı değişiklikler oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, yeni bölüm yayınlanmayacak mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEDEN YOK?

Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken, en çok izlenen dizilerden olan Ben Bu Cihana Sığmazam, her hafta salı akşamı yeni bölümleri ile ATV'de yerini alıyor. Ancak bu akşam yayın akışında görünmedi.

Bu hafta Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının oynanması sebebiyle de yayın akışında bazı değişiklikler oldu. 20.45'teZiraat Türkiye Kupası maçı yayınlanacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bugün ATV yayın akışında yer almıyor. Ziraat Türkiye Kupası maçı ATV ekranlarında yayınlanması nedeniyle Ben Bu Cihana Sığmazam bugün yayınlanmayacak.

Maçtan sonra tekrar bölüm ekrana gelecek.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi14 Mayıs 2024 Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizi, ATV ekranlarında Salı günleri yayınlanmaktadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİM?

Dizide, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik, İsmail Demirci, Nilay Cafer gibi isimler yer alıyor.