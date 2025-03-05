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Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Ece Güler Bulundu Mu? Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Güler bulundu mu? Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları devam ederken, Ece Güler'in nerede olduğu sorusu kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Özellikle sosyal medyada "Ece Güler bulundu mu?" sorusu sıkça gündeme geldi.

Ece Güler, geçtiğimiz günlerde Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken kayboldu. Ailesi, genç kadından uzun süre haber alamayınca durumu hemen polise bildirdi. Ardından AFAD, Jandarma ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı. "Ece Güler bulundu mu?" sorusunun yanıtı için gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Termal kameralar, iz takip köpekleri ve dronelar kullanılarak geniş kapsamlı bir arama yapılıyor. Peki, Ece Güler bulundu mu? Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Güler nerede? İşte detaylar!

ECE GÜLER BULUNDU MU?

İstanbul'da, arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Gürel'i arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Güler'in son görüntülerine ulaşılmış, mont, çanta, telefon ve kişisel eşyaları Belgrad Ormanları'nda bulunmuştu.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Ece Güler Bulundu Mu? Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

BELGRAD ORMANI'NDA KAYBOLAN ECE GÜLER NEREDE?

2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Güler'i (36) arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde devam etti. Kendisinden haber alınamadığı için yakınları genç kadın hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu. Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan Ece Güler'i arama çalışmaları başlatılmıştı. AFAD, AKUT ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları çok yönlü olarak gece saatlerinde de devam etti.

Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Ece Güler Bulundu Mu? Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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