Belediye yapı ruhsatı nereden alınır? Bina ruhsat harcı ne kadar?

İnşaata başlamadan önce belediyeden ruhsat alınması zorunludur. Yapı ruhsatı başvurusu ilgili belediyenin yapı ruhsatı birimine yapılır ve gerekli belgeler sunulur. Bu belgeler arasında yapı projesi, tapu belgesi, imar planı ve çevre düzenlemesi ve benzeri belgeler bulunur. İşte belediye yapı ruhsatı ve gereken evraklar ile ilgili detaylar…

BELEDİYE YAPI RUHSATI NEREDEN ALINIR?

Yapı ruhsatı, bir yapı projesinin yasal olarak inşa edilebilmesi için gerekli olan resmi izindir. İnşaatın belirlenen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar ve inşaat sürecindeki düzeni ve güvenliği korur. İşte yapı ruhsatı almak için izlenmesi gereken genel adımlar:

Başvuru Yeri : Yapı ruhsatı başvurusu ilgili belediyenin yapı ruhsatı birimine yapılır. Belediye, gerekli belgeleri temin etmeniz için size yardımcı olacaktır.

: Yapı ruhsatı başvurusu ilgili belediyenin yapı ruhsatı birimine yapılır. Belediye, gerekli belgeleri temin etmeniz için size yardımcı olacaktır. Belgeler ve Başvuru Formu : Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru formu belediye tarafından temin edilebilir veya belediyenin resmi web sitesinden indirilebilir.

: Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru formu belediye tarafından temin edilebilir veya belediyenin resmi web sitesinden indirilebilir. Teknik İnceleme : Belediye yetkilileri yapı ruhsatı başvurusunu inceler ve teknik belgeleri değerlendirir. Projenin ilgili mevzuatlara uygun olduğunu ve güvenlik standartlarını karşıladığını kontrol ederler.

: Belediye yetkilileri yapı ruhsatı başvurusunu inceler ve teknik belgeleri değerlendirir. Projenin ilgili mevzuatlara uygun olduğunu ve güvenlik standartlarını karşıladığını kontrol ederler. Ruhsat Verilmesi : Başvuru süreci ve inceleme tamamlandıktan sonra belediye tarafından yapı ruhsatı verilir.

YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Yapı ruhsatı almak için gerekli belgeler arasında başvuru formu, tapu belgesi, yapı projesi ve imar planı bulunur. Bu belgeleri eksiksiz olarak sunmanız gerekmektedir.

Yapı ruhsatı almak için gerekli belgeleri aşağıda bulabilirsiniz:

Ruhsat İşlem Belgesi

Kimlik Fotokopileri (Mal Sahibi, Müteahhit, Şantiye Şefi)

Ruhsat Müracaat Dilekçesi

Müelliflerin İBB ve Büro Tescili, Kimlik Fotokopisi, İmza Sirküleri *

Tapu ASLI (terkli)

Avan Proje, Vaziyet Planı (varsa)

Çap ASLI (Terkli Harita Plan Örneği)

Mimari Proje (4 Takım)

Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi

Betonerme statik proje (Oda onaylı)

İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi

Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı)

Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi

Sıhhi tesisat Mekanik projesi (Oda onaylı)

Makine Mühendisi Oda sicil belgesi

Zemin etüd raporu

Harita uygulama sorumlusu ve evrakları

Röperli Kroki ASLI (Terkli Aplikasyon Krokisi)

Tapu Yazısı

İmar Durumu (ASLI son 1 senelik)

İstikamet (ASLI)

Tescil Makbuzu

Kot- Kesit (ASLI)

İnşaat Ücret Kağıdı (Mimari)

Vekâletname (Mal Sahibinden ASLI)

Otopark Ücret Makbuzu

Varsa Hissedar Muvafakatnamesi (Noter ASLI)

Otopark Taahhütnamesi

Müteahhit Taahhütnamesi (Noter Tasdikli ASLI)

İnşaat Ücret Kağıdı (Statik)

Müteahhit İTO Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti)

Trafo Belgesi (2000 m² üzeri binalarda)

Müteahhit Vergi Levhası

Tesisat Tahakkuk Fişi

İkametgâh Mal sahibi, Müteahhit, Şantiye Şefi

Yapı Denetim Makbuzu

Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi

YİBF Değişikliği

Şantiye Şefi SSK Kaydı Fotokopisi

Proje Sorumluluk Beyanları (Müelliflerin Noterden ASLI)

Şantiye Şefliği Oda Yazısı (Mühendis ve Mimarlardan)

Müellif Sicil Durum Belgesi

Şantiye Şefi Diploması (Teknik Öğr. ve Tekniker (Noterden)

YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu)

Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

Yapı Denetim Taahhütnamesi

Yapı Denetim İzin Belgesi

İski Atık su Bağlantı Onayı Yazısı

İtfaiye Yazısı

Sığınak Yazısı

23. Madde Fen İşleri Müdürlüğü Yazısı

Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri

Ayrıca, belediyeye verilmesi gereken belgeler arasında tapu başvuru dilekçesi, aplikasyon belgesi, mimari proje, betonarme statik proje ve imar durumu da yer almaktadır. İnşaat ruhsatı almak için bu belgeleri hazırlayarak belediyeye başvurabilirsiniz.

EV RUHSATI KAÇ LİRA?

2024 yılında inşaat ruhsat harçları, işyeri türüne ve metrekareye göre değişmektedir. İşte bazı örnekler:

Konut ve Rezidans (1000 metrekareye kadar) : 4.03 TL

İmar Durum Belgesi Alma Ücreti: 66 TL

Yeni yapı ruhsatı alınmasına ilişkin (1000 metrekareye kadar) konut ve rezidans : 11.75 TL/metrekare

Bu ücretler yerel yönetimler tarafından belirlenir ve değişebilir. Güncel bilgi için belediyelerin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile iletişime geçmekte fayda vardır.