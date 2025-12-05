Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Kahramanmaraş Afşin ilçesinde bir kişi belediye önünde kendini yaktı

CANLI YAYIN AÇTI, GÖZYAŞLARIYLA "KİMSE DİNLEMİYOR" DEDİ

Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi belediye hizmet binası önünde meydana geldi. Belediye binasının önüne gelen 5 çocuk babası Nuh M., cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti. Nuh M. gözyaşlarıyla kimsenin kendisini dinlemediğini söyledi.

KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Ardından üzerine yanıcı madde döken Nuh M., bir anda kendisini ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler duruma müdahale ederek alevleri söndürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Vücudunda yanıklar oluşan Nuh M., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin süren şahıs Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.