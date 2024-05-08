Bekçilik alımı ne zaman 2024? 1. Dönem bekçilik alım başvuru şartları nedir, başvuru tarihi belli oldu mu?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son bekçi alımı duyuruları hakkında en son gelişmeler neler? Bekçi olmak isteyenlerin merakla beklediği başvurular başladı mı, yoksa başvuru tarihleri henüz belli değil mi? Bekçi olmak için gereken şartlar nelerdir? Bekçilik alımı ne zaman 2024? 1. Dönem bekçilik alım başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizdedir…

2024 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımıyla ilgili herhangi bir resmi duyuru henüz yapılmadı. Konu hakkında herhangi bir gelişme olduğunda sizleri bilgilendireceğiz.

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI

2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, ) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.