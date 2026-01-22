Haberler

Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacak kişilerin celp dönemleri ve birlik yerlerini belirledi. Yükümlüler, sonuçları e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek. Öte yandan; e-Devlet "Askerliğim" sayfasında yoğunluk yaşanıyor.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi. Sonuçlar, e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenilebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

  • e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
  • Arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" veya "Askerliğim" yazın.
  • Karşınıza çıkan ekranda "Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" kısmından eğitim birliğinizi, celp döneminizi ve sevk tarihinizi görüntüleyin.

BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANINA ERİŞİM İÇİN TIKLAYIN.

E-DEVLET'E ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIYOR

Silahaltına alınacak yükümlüler celp dönemleri ve birlik yerlerini öğrenmek için e-Devlet'e akın etti. Yoğunluk nedeniyle e-Devlet "Askerliğim" sayfasında yoğunluk yaşanıyor. Yükümlüler e-Devlet sistemine erişmekte zorluk yaşıyor.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyordu. Yeni bedelli askerlik ücreti, 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edildi.

6 aylık enflasyon verisine göre enflasyon farkı 6,85 olarak açıklandı. 6,85 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memurlar maaşlarına yüzde 18,61 kümülatif zam meydana geldi.

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.387987 olmasıyla birlikte 333 bin 89 liraya yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşcı - Yaşam
Haberler.com
500

