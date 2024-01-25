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Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor?

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Bedelli askerlik yerleri adaylar arasındaki heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor?

Bedelli askerlik yerleri açıklandığında, adaylar görev yerlerini keşfedecek ve sevk tarihlerini öğrenmek üzere beklemeye geçecekler. Bedelli askerlik yerleri e-devlet sorgulama ekranı araştırılıyor. Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? sorularına yanıt aranıyor. Sevk tarihleri ise yine bakanlık tarafından duyurulacak ve adaylar bu bilgileri e-Devlet üzerinden kontrol edebilecekler. Peki, Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor?

BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE YAPILIYOR 2024?

Bedelli askerlik eğitimi verilen bazı iller şunlardır:

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı – Çanakkale (Ezine)

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı – İzmir (Seferihisar)

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı – İzmir (Bornova)

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı – Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı – Çanakkale

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı – Bilecik

Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor?

MSB BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik başvurularının sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Buna göre, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, bedelli askerlik başvurusu yapan adaylar, askerlik celp ve sevk bilgilerini öğrenmek için e-Devlet üzerinden ya da yerel askerlik şubelerinden bilgi alabilecekler. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

Emir Ceran
Emir Ceran
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