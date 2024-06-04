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Bebeğin cinsiyeti anneye mi, babaya mı bağlı? Cinsiyet nasıl oluşur, ne belirler?

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Bebeğin cinsiyeti anneye mi, babaya mı bağlı? Cinsiyet nasıl oluşur, ne belirler? Bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi, anne ve babanın genetik yapılarına bağlıdır. Cinsiyetin oluşumu, genetik faktörler ve çeşitli biyolojik süreçler sonucunda gerçekleşir.

Bebeklerin cinsiyetlerinin nasıl oluştuğu merak edilen konular arasında. Anne rahminde oluşan bir bebeğin kız mı erkek mi olacağı konusunda hangi faktörün belirgin olduğu araştırılıyor.Bebeğin cinsiyeti anneye mi, babaya mı bağlı? Cinsiyet nasıl oluşur, ne belirler? İşte merak edilenler...

BEBEĞİN KIZ MI ERKEK Mİ OLACAĞINI NE BELİRLER?

İnsanların cinsiyeti, kromozomlar aracılığıyla belirlenir. Her birey 23 çift kromozoma sahiptir ve bu çiftlerden biri cinsiyeti tayin eder. Kadınlar iki X kromozomu taşırken, erkekler bir X ve bir Y kromozomu taşır. Bu sebeple, embriyonun cinsiyeti, spermin taşıdığı X veya Y kromozomuna bağlıdır.

Bebeğin cinsiyeti anneye mi, babaya mı bağlı? Cinsiyet nasıl oluşur, ne belirler?

Sperm hücreleri rastgele olarak X veya Y kromozomu taşır. Döllenme sırasında, yumurta hücresi yalnızca bir sperm hücresi ile birleşir. Eğer yumurtayı döllendiren sperm X kromozomu taşıyorsa, bebek kız olur. Y kromozomu taşıyan bir sperm yumurtayı döllerse, bebek erkek olur.

Bebeğin cinsiyeti anneye mi, babaya mı bağlı? Cinsiyet nasıl oluşur, ne belirler?

Erkek bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi süreci şu şekilde işler: 9. haftadan itibaren genital bölge ve penisin oluşumu başlar. Penis ve klitoris, 14. haftaya kadar aynı boyda kalır. Üriner sistemin tamamlanması ise 14. haftayı bulur. Ancak bu süreç bazen daha uzun sürebilir.

Bebeğin cinsiyeti anneye mi, babaya mı bağlı? Cinsiyet nasıl oluşur, ne belirler?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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