Adana'da dünyaya gelen bebekten topuk kanı aldırmayan aileye açılan dava sonucu 2.5 aylık bebeğe kayyum atandı. Evladına kayyum atanan baba, "Benim evladım belediye mi ki kayyum atandı" diyerek karara itiraz etti. Olayın detayları ve bebeğe nedene kayyım atandığı merak ediliyor. Vatandaşlar, bebeğe kayyım atanır mı? sorusunun cevabını araştırıyor.

BEBEĞE KAYYIM ATANIR MI?

Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin 2.5 ay önce özel bir hastanede M.T., adını verdikleri evlatları dünyaya geldi. Ancak aile, evlatlarından topuk kanı aldırmadı ve aşı olmasını istemeyerek evrakları imzalayıp daha sonra taburcu olup evlerine gitti.

Ancak topuk kanı alınmayıp aşı yapılmadığı için özel hastane durumu çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına, onlarda Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Topuk kanı aldırmayan aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, ailenin ifadesine başvurdu. 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi evlatlarının vasisi olarak mahkemeye bildirdi.