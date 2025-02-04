Bazı Belediyeler Polemik Peşinde, Konya Büyükşehir'in Gündemi Yine Yatırım

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihi açısından önemli yatırımlar olan KONYARAY Banliyö Hattı, Barış Caddesi Tramvay Hattı güzergahı ve Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Tramvay Hattı çalışmalarında incelemelerde bulundu. KONYARAY'ın yaklaşık 50 kilometrelik bir hattan oluştuğunu, 19.7 kilometrelik ilk kısımda yüzde 60 seviyesine gelindiğini dile getiren Başkan Altay, "Şu anda Konya'da çalışan raylı sistem hattı 27 kilometre. Dolayısıyla sadece bu yıl yapımına devam ettiğimiz ve başladığımız projeler bile Konya tarihinde bugüne kadar yapılan tüm raylı sistem hattının 2 katı büyüklüğünde. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu Bey'e ve genel müdürlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Tramvay Hattı'nın 11.1 kilometrelik ilk etabında çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, hedeflerinin bu dönemin sonunda raylı sistem hatlarını 105 kilometreye tamamlamak olduğunu vurguladı. Başkan Altay, "Böylece Konya toplu ulaşımda çok önemli bir mesafe kat edecek. Bütün hastaneleri, üniversiteleri ve şehir merkezini bağlayacağımız bir raylı sistem hattına kavuşmuş olacağız" dedi.

Toplu ulaşım sisteminin güçlendirilmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak raylı sistem yatırımlarını inceledi.

Başkan Altay, ilk olarak KONYARAY Banliyö Hattı incelemesi için basın mensuplarıyla birlikte raybüsle Meram Gar'dan başlayıp Kayacık İstasyonu'na gitti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Konya adına çok önemli ulaşım projeleri yürüttüklerini ifade ederek, "Bütün büyük şehirlerin temel sorunu trafik. Araçlara göre bir trafik düzenlemesi yapmak da ileride çok daha büyük sorunlar oluşturuyor. Onun için bütün dünyada olduğu gibi bu konuda yoğun çalışma sarf ediyoruz. Birincisi toplu ulaşım sisteminin güçlendirilmesi, ikincisi de bisiklet ulaşımının şehirde trafiğe alternatif bir ulaşım olması için bisiklet yolları ve diğer çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

Toplu ulaşım adına yapılan en önemli işlerden birisi: KONYARAY

Toplu ulaşım adına yapmış oldukları en önemli işlerden birisi olan KONYARAY Projesi'nin 3 etaptan oluşan bir iş olduğunu kaydeden Başkan Altay, hali hazırda 1. etapta yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Meram Gar'dan başlayıp Kayacık Lojistik Merkezi'ne kadar olan 19.7 kilometrelik kısımda inşaat işlerinin yüzde 60 seviyesine geldiği bilgisini paylaşan Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir proje yürütüyoruz. Altyapı çalışmaları, deplaseler KOSKİ ve altyapı kuruluşlarımız tarafından yürütülürken bununla birlikte altyapı, ray döşeme ve sinyalizasyon işlemlerimiz TCDD tarafından yürütülüyor. İşlemler tamamlandıktan sonra araçlar Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilecek ve ilk etapta mevcut hattımızın yanında bir ray daha ilave ederek üç hattımızı dörde çıkararak bir sistem oluşturacağız. Böylece Meram Gar'dan bindiğinizde ilk etapta Kayacık Lojistik Merkezi'ne kadar, sonra Pınarbaşı'na ve Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar olan bir hatta yolculuk yapma imkanına kavuşmuş olacağız."

Neredeyse bir metro inşa ediyoruz

Konya için neredeyse bir metro inşa ettiklerini belirten Başkan Altay, "Çünkü bu alan tamamen trafikten arındırılmış durumda. Dolayısıyla hiçbir trafikle karşılaşmadan sinyalizasyonla mevcut hattı kullanarak kesintisiz ve hızlı bir ulaşım yapmayı arzu ediyoruz. Özellikle Organize Sanayi Bölgemizde her gün artan işçilerimizin taşınması ve bölgedeki sanayi alanlarına taşınması ile ilgili bir süreci yürütmüş olacağız. KONYARAY'ın şehrimiz için diğer bir önemi de Meram Gar ve yeni ray istasyonumuz, yeni yapılacak otogar binamız ve havaalanı da aynı aksta KONYARAY ile bağlanmış olacak. Böylece vatandaşlarımız güvenli ve hızlı bir şekilde bu alanlara ulaşmış olacak. Hedefimiz 2026 yılı sonuna bu projeyi tamamlamak ve 2027 yılında işletmeye alarak vatandaşlarımızın kullanımına açmak" ifadelerini kullandı.

2025 yılı sonunda Demir Yolu Caddesi'ni açacağız

Bu çalışmaları yaparken özellikle Demir Yolu Caddesi'nde trafiğin bir miktar aksadığını anımsatan, bunun da bir an önce tamamlanması ile ilgili bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, 2025 yılı sonunda orayı da kesintisiz bir şekilde açacaklarını, Meram Gar'a ve çevre yoluna kadar kesintisiz bir şekilde ulaşım yapmak için planlama ve kamulaştırma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Barış Caddesi raylı sistem güzergahı incelendi

Başkan Altay ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak 17 kilometre ve 23 istasyondan oluşacak Barış Caddesi Raylı Sistem Hattı güzergahında da incelemelerde bulundu.

Bu hattın müşavirlik ihalesinin yapıldığını ve projenin Dünya Bankası ile yürütüldüğünü kaydeden Başkan Altay şunları söyledi:

"Yaklaşık 100 milyon avroluk bir iş. Böylece Yazır bölgesine, Beyhekim Hastanesi'ne, Barış Caddesi'ne ve Yeni Stadyum'a da raylı sistemi ulaştırmış olacağız. İnşallah bu yıl burada inşaata başlamayı planlıyoruz. 2 yıllık bir inşaat süresi, 2027'ye burası da tamamlanır. Burada bir önceki tramvaylarımızı kullanmayı hedefliyoruz. Çünkü tramvaylar çok pahalı. Mevcut tramvaylarımızın restorasyonlarına başladık. Böylece Konya'ya yeni bir raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz."

Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi tramvay hattı çalışmalarında incelemeler yapıldı

Başkan Altay, son olarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Tramvay Hattı çalışmalarında incelemelerde bulunarak burada da hattın son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Hedeflerinin bu dönemin sonunda raylı sistem hatlarını 105 kilometreye tamamlamak ya da çalışmaya başlamak olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Böylece Konya toplu ulaşımda çok önemli bir mesafe kat edecek. Mevcut raylı sistem hattına tam 4 kat ilave ederek bütün hastaneleri, üniversiteleri ve şehir merkezini bağlayacağımız bir raylı sistem hattına kavuşmuş olacağız" dedi.