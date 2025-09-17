Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu kimdir? Hasan Mutlu neden görevden uzaklaştırıldı?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılması, ilçede büyük bir şaşkınlık yarattı. Siyaset arenasında uzun yıllardır aktif olan Mutlu, bir anda aldığı bu kararın ardından hem kamuoyunda hem de siyasi çevrelerde pek çok soru işaretine neden oldu. Peki, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımdan? Tutuklanan Hasan Mutlu neden görevden uzaklaştırdı? İşte tüm detaylar...

HASAN MUTLU KİMDİR?

Hasan Mutlu, uzun yıllardır Türkiye'nin yerel siyaseti içinde aktif rol oynayan bir siyasetçidir. Kariyerine belediyecilik alanında başlayan Mutlu, özellikle Bayrampaşa ilçesinde yürüttüğü projelerle dikkat çekmiştir. Eğitim hayatında fen bilimleri ve hukuk alanında aldığı donanımla hem teknik hem hukuki bilgi birikimini siyasete yansıtmaya çalışmıştır.

Siyaset yolculuğunda halkla güçlü bir bağ kurmayı başaran Hasan Mutlu, yerel yönetimlerde uyguladığı politikalarla ilçesinin kalkınmasına önemli katkılar sağlamıştır. Ancak son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte ismi çeşitli soruşturmalara karışmış, bu da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.

HASAN MUTLU KAÇ YAŞINDA?

Hasan Mutlu, 1961 yılında dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. Uzun yıllar boyunca aktif olarak siyasetin içinde bulunan Mutlu, 60'lı yaşlarında olmasına rağmen halen siyasette etkin bir figür olmayı sürdürmektedir. Tecrübesi ve birikimiyle yerel yönetim alanında önemli roller üstlenmiş biridir.

HASAN MUTLU NERELİ?

Hasan Mutlu, Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesinde doğmuştur. Ancak eğitim ve meslek hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçirmiştir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Fatih'te tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul Vefa Lisesi'nde okumuştur. Eğitim hayatındaki bu köklü bağlantılar, onun İstanbul siyasetinde aktif rol almasının temel taşlarından biri olmuştur.

HASAN MUTLU HANGİ PARTİDEN?

Hasan Mutlu, uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında siyaset yapmaktadır. CHP'nin yerel yönetimlerde etkili olduğu bölgelerden biri olan Bayrampaşa'da önemli görevler üstlenmiştir. Parti politikaları doğrultusunda belediyecilik faaliyetlerini yürütmüş, özellikle sosyal projeler ve kentsel dönüşüm alanlarında çalışmalar yapmıştır.

HASAN MUTLU NEDEN TUTUKLANDI?

2023 yılının Eylül ayında Bayrampaşa Belediyesi'nde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 48 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 20'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Hasan Mutlu da yer aldı.

Tutuklama kararının temelinde, 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamaları bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu suçlamalar nedeniyle Mutlu'nun geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Hasan Mutlu ise bu suçlamaları reddederek, hukuki süreci siyasi baskılar olarak değerlendirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tek suçumuz baskılara ve tehditlere boyun eğmemek" ifadelerini kullandı ve hukuki sürecin adil şekilde işlemesini talep etti.

HASAN MUTLU NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılması, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü inceleme ve soruşturma sonucunda gerçekleşti. İddialar oldukça ciddi suçlamalar içerdiğinden, belediye yönetiminin sağlıklı işlemesi adına Mutlu ve bazı belediye çalışanları hakkında geçici tedbir uygulandı.

Görevden uzaklaştırılmanın gerekçesi, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi ve belediye hizmetlerinin zarar görmemesi olarak açıklandı. Bu uygulama, Türkiye'de kamu görevlerinde yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına karşı yaygın bir tedbir olarak kullanılıyor.

Mutlu ise kendisi ve ekibinin hedef alındığını belirterek, görevden uzaklaştırmanın hukuksuz olduğunu vurguladı. "Bayrampaşa'yı hizmetle buluşturduk" mesajını sıkça dile getirerek, adaletin er ya da geç yerini bulacağını ifade etti.