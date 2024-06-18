BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, otobüs, tramvay ücretsiz mi?

Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Sorusu, Kurban Bayramında Metro, metrobüs, otobüs, tramvay kullanacak olan vatandaşların tercih etmekte olduğu araştırma konuları arasında yer alıyor. Kamu çalışanlarına bayram tatili 9 güne çıkarılmasının ardından, Kurban Bayramında toplu taşıma kaç gün ücretsiz olduğu araştırılıyor. Peki, Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Metro, metrobüs, otobüs, tramvay ücretsiz mi?

BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram süresince toplu taşıma ücretsiz olacaktır. 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve onların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerde yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanılabilecek.

BAYRAMDA OTOBÜSLER NEDEN ÜCRETSİZ OLUYOR?

Kurban Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı, genellikle her yıl belediyeler tarafından alınan kararlara bağlı olarak değişir. Türkiye'de bazı büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde, bayram süresince toplu taşımanın ücretsiz olması sıkça karşılaşılan bir uygulamadır.

İSTANBUL'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2024?

İett tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı boyunca 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebileceği bildirildi.

Ancak, ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlar ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında bu ücretsiz seyahat uygulaması geçerli olmayacak.