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BAYRAM NAMAZI nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?

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Ramazan Bayramı Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte başlıyor. Bayramın ilk günü kılınacak bayram namazı ile ilgili detaylar ise merak ediliyor. İslam alemi için önemli günlerden biri olan Ramazan bayramı, cemaatin bayram namazını kılmasıyla başlamış olacak. Peki, BAYRAM NAMAZI nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilir. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

1. Rekat

  • İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
  • Gizlice Sübhaneke okunur.
  • Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
  • İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
  • İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
  • İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
  • İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
  • İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek rükûdan kalkılır.
  • Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.
  • İkinci rekate kalkılır.

2. Rekat

  • İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
  • Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
  • Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
  • 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
  • Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
  • Bundan sonra müezzinle beraber "Allahüekber Allahüekber lâ ilâhe illallahü vallahü ekber Allahüekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.
  • Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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