Bayram Çelik kimdir? MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Bayram Çelik kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Amasya Belediye Başkan Adayı Bayram Çelik kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bayram Çelik kimdir? MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Bayram Çelik nereli? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAM ÇELİK KİMDİR?

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, 1954 yılında Aksaray'da dünyaya geldi ve eğitim hayatına Aksaray'da başladı. İlk, orta ve lise eğitimini Aksaray'da tamamladıktan sonra 1979 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu. Meslek hayatına serbest pratisyen hekim olarak başladı ve kamu hizmetinde de görev aldı. Ardından 1984 - 1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı yıl içinde Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak göreve başladı. 2000 – 2003 yılları arasında aynı hastanede Başhekim olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılında emekli oldu. Ancak emekli olduktan sonra da sağlık sektöründen kopmadı ve 2005 yılında Amasya Özel Şifa Tıp Merkezi'nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Amasya'da sıkı bir şekilde toplumla bağlarını sürdüren Çelik, 2 dönem Tabip Odası Başkanlığı, Amasyaspor Kulübünde yöneticilik gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik görevlerini üstlendi.

Bayram Çelik