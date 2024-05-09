Son dönemin en çok dinlenen sanatçılarından biri olan Bayhan hakkında merak edilenler artıyor. Bayhan'ın kim olduğu ve geçmiş hapis süreci araştırılıyor. BAYHAN NEDEN HAPSE GİRDİ? Bayhan kimi öldürdü? İşte merak edilenler...

BAYHAN NEDEN HAPSE GİRDİ?

Adana'da, 28 Eylül 1998 tarihinde Bayhan Gürhan, amcasının oğlu Mehmet Ali Gürhan'ı bıçakla öldürdü. Bayhan Gürhan, cinayet suçundan yargılandı ve Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Aralık 1998 tarihinde 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, kastı aşan müessir fiil sonucu adam öldürmek suçundan Gürhan'ı önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından tahrik unsurunu göz önüne alarak bu cezayı 6 yıla indirdi. Duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak da cezayı 5 yıla düşürdü. Bayhan Gürhan, suçsuz olduğunu ileri sürerek duruşmalarda şunları söyledi:

O gün amcamın oğluyla gezmeye gittik. Çarşıda bilardo oynadık ve sonra gıda maddeleri alıp ninemin evine uğradık. Ancak ninem evde olmadığı için poşetleri komşuya bıraktık. Daha sonra Bey Mahallesi'ndeki bir arkadaşımın evine gittim. Çıktığımda Mehmet Ali sinirliydi ve ne olduğunu sorduğumda bana sopayla vurdu. Ben de kendimi korumak için bıçak çektim. Ancak Mehmet Ali bana tekme atınca bıçak ona saplandı.

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğdu. Müzik kariyerine 2003 yılında düzenlenen ve Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüri üyeliğini yaptığı Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurarak başladı .Yarışmanın ardından "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal Edemiyorum" gibi albümler çıkardı. 2012 yılında Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini üstlendiği Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Ayrıca, Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen "Caz Festivali"nde, dünyaca ünlü caz sanatçılarının eserlerini seslendirdi, aralarında Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi şarkıları da bulunuyordu. 2013 yılında sokak müzisyenleriyle ilgili "Benim Yolum" adlı belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015 Ramazan Ayı boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" adlı radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star TV'de yayınlanan "Zuhal Topal'la" adlı izdivaç programına katıldı, ancak daha sonra programdan ayrıldı.