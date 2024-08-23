Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı, tedavisi var mı?

Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı, tedavisi var mı? Batı Nil Virüsü nerelerde görüldü? Batı Nil virüsü insandan insana bulaşır mı? Batı Nil Virüsü, sivrisinek aracılığıyla insanlara bulaşan bir enfeksiyon türüdür. Dünya'da görülmeye başlayan bu virüs gündemde araştırılıyor. Batı Nil Virüsü hakkında merak edilenler haberimizde…

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil Ateşi, arbovirüs grubunda yer alan virüslerin neden olduğu, genellikle sivrisinek ısırıklarıyla bulaşan bir hastalıktır. İlk kez 1937'de Uganda'da tanımlanmış ve o günden bu yana dünya genelinde yayılmıştır. Bu virüs, kuşlardan beslenen sivrisinekler aracılığıyla insanlara geçer. Enfekte kişilerin çok küçük bir kısmında (%1'den az) ensefalit veya menenjit gibi ciddi nörolojik komplikasyonlar gelişebilir.

BATI NİL VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonu ile ilgili uyarı yazısı yayımladı. Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastalığın görüldüğü bölgede yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilerin hastalığın bulaşması açısından dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Hastalıktan korunmak için temel yaklaşımın sivrisinek sokmasından korunmak olduğu bildirildi. Bu nedenle hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat eden vatandaşların bakanlığın yayınladığı seyahat talimatlarına uyması gerektiği söylendi. Perşembe günü X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, virüsün 2010 yılından itibaren Türkiye'de görüldüğü belirtilirken, "Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir.

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Batı Nil Virüsü'nün kuluçka süresi genellikle 2-14 gün arasında olup, çoğunlukla 2-6 gün sürer. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde bu süre daha uzun olabilir.

Enfekte olan kişilerin büyük bir kısmı (%70-80) belirti göstermez. Bazı hastalarda ise ateş, ishal, kusma, eklem ve baş ağrıları, vücut ağrıları veya cilt döküntüleri gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Virüs kapan her 5 kişiden 1'inde bu tür belirtiler görülür. Genellikle bu hastalar tamamen iyileşse de, yorgunluk ve halsizlik birkaç hafta veya aylarca sürebilir.

Nadir durumlarda, virüs ciddi belirtilerle seyredebilir. Enfekte kişilerin %1'inden azında ensefalit (beyin iltihabı) veya menenjit (beyin ve omurilik zarı iltihabı) gibi ağır nörolojik rahatsızlıklar gelişebilir. Bu ciddi durumlar arasında baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği, bilinç bulanıklığı, koma, titremeler, nöbetler veya felç yer alır. İyileşme süreci haftalar veya aylar sürebilir ve bazı nörolojik hasarlar kalıcı olabilir. Batı Nil Virüsü nedeniyle nörolojik komplikasyonlar yaşayanların %10'u hayatını kaybedebilir.

Sağlık sorunları olan kişiler (örneğin, kanser, diyabet, yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları) virüse bağlı ciddi hastalık riski açısından daha fazla tehdit altındadır.