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Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı

Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı
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Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven’in uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilen Özgüven'den alınan saç ve kan örnekleri üzerinden yapılan analizlerde şüphelinin testi pozitif çıktı.

  • Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in kan ve saç örneklerinden yapılan analizlerde uyuşturucu testi pozitif çıktı.
  • Adli Tıp raporuna göre Özgüven'in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA maddeleri tespit edildi.
  • Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven’in uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Özgüven'den alınan kan ve saç örnekleri üzerinden yapılan analizlerde testinin pozitif çıktığı belirlendi.

İHBAR ÜZERİNE ATK'YA SEVK EDİLDİ

Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven’in uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında Özgüven, "uyuşturucu" suçu kapsamında Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Özgüven'den kan, kıl, idrar ve tırnak örnekleri alındı.

SAÇ ÖRNEĞİNDE UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp raporunda, Özgüven'den alınan örneklerin incelendiği belirtildi.

Rapora göre Özgüven'in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddeleri tespit edildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN TEST SONUCU DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEvvab:

bunlar bildiğin ortam yapmışlar belediye de.

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