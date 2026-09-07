Samsun'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada 22 yaşındaki motosiklet tutkunu genç kadın hayatını kaybetti, diğer motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri yüzme havuzu mevkiinde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neriban Özban'ın kullandığı 52 KA 945 plakalı motosiklet ile H.D.'nin kullandığı 55 ALU 282 plakalı motosiklet kazaya karıştı.

Kazada Neriban Özban ağır yaralandı. Özban, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsü H.D.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı