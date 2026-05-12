Başkan Sami Er: Gençlere yönelik ciddi yatırımlarımız devam ediyor

Malatya’da düzenlenen “Savunma Sanayii Üzerine” Gençlik Buluşması programı, gençleri savunma sanayii, teknoloji ve geleceğin yatırımları konusunda önemli isimlerle bir araya getirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi katkılarıyla gerçekleştirilen programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği noktaya dikkat çekerek gençlere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

“TÜRKİYE ARTIK OYUN KURAN BİR ÜLKE KONUMUNDA”

Programda konuşan Başkan Sami Er, Türkiye’nin geçmişte darbeler ve çeşitli müdahalelerle gelişiminin engellenmeye çalışıldığını ancak bugün savunma sanayiinde dünyanın dikkatini çeken bir seviyeye ulaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayii ve bilişim alanında önemli atılımlar yapıldığını vurgulayan Er, Türkiye’nin artık sadece oyun kurulan değil, oyun kuran bir ülke haline geldiğini söyledi.

Başkan Er, “Savunma sanayiinde ortaya konulan güçlü siyasi irade sayesinde ülkemiz çok önemli bir noktaya ulaştı. Bölgesinde sözü dinlenen, dünyada etkili bir Türkiye gerçeği artık herkes tarafından kabul ediliyor. Bu başarıda savunma sanayii yatırımlarının payı çok büyük” ifadelerini kullandı.

MALATYA’DA 4 MİLYAR LİRALIK GENÇLİK VE SPOR YATIRIMI

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere büyük önem verdiklerini dile getiren Sami Er, şehir genelinde devam eden gençlik ve spor projelerine ilişkin bilgiler verdi. Er, toplam değeri 4 milyar lirayı bulan yatırımlar kapsamında bilim merkezi, gençlik merkezleri, spor kompleksleri, kütüphaneler ve sosyal yaşam alanlarının hayata geçirildiğini açıkladı.

Şu anda 63 gençlik ve spor projesinin yapım veya planlama aşamasında olduğunu belirten Er, bölgenin en büyük kütüphanelerinden birinin de Malatya’ya kazandırılacağını söyledi. Gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimine katkı sağlamak amacıyla “genç mekânlar” oluşturduklarını ifade eden Er, yatırımların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini kaydetti.

SAVUNMA SANAYİİ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE YÖN VERİYOR

Program kapsamında konuşan Savunma Sanayii eski Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise savunma sanayiine yapılan yatırımların yalnızca askeri alanda değil, tarım, enerji ve teknoloji gibi birçok sektörde gelişimi tetiklediğini söyledi. Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren savunma sanayiinde güçlü bir dönüşüm sürecine girdiğini belirten Demir, yerli ve milli üretim anlayışının ülkenin kalkınmasında kritik rol oynadığını ifade etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de Türkiye’nin savunma sanayiinde özellikle son 20 yılda büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, bu yatırımların ülke adına stratejik kazanımlar sağladığını söyledi. Program, gençlerin yoğun ilgisiyle devam ederken savunma sanayiinin geleceği ve Türkiye’nin teknoloji vizyonu üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Haber: Mehmet Güngördü