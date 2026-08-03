Başkan Şahin, Mavikent-Havalimanı yolu çalışmalarını inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen, havalimanına ulaşımı 8 dakikaya indirecek Mavikent-Havalimanı Yolu Projesi’nde çalışmaların yüzde 35’i tamamlandı.

Şehir içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve hızlı hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bağlantı yollarıyla birlikte toplam 11,5 kilometre uzunluğa ulaşacak Şahinbey ilçesindeki Mavikent-Havalimanı Yolu’nun yapımına devam ediyor. Proje tamamlandığında, bağlantı bölgesinden mevcut durumda 20-25 dakika süren ve 20 kilometre olan havalimanı ulaşımı 8 kilometreye düşerek yaklaşık 8 dakikada sağlanacak.

Yeni yolun, diğer ulaşım projeleriyle entegre edilmesiyle otoyol, 6 organize sanayi bölgesi, Oğuzeli OSB, Ayakkabıcılar Sitesi ve havalimanına kesintisiz, güvenli ve hızlı ulaşım sağlanacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, teknik ekipten projedeki son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Şahin’e incelemelerde AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik eşlik etti.

862 BİN METREKARELİK KAMULAŞTIRMA UZLAŞIYLA TAMAMLANDI

Proje kapsamında 862 bin metrekarelik kamulaştırma, herhangi bir mahkeme sürecine gerek kalmadan, tüm vatandaşlarla uzlaşma sağlanarak tamamlandı. Yol yapımıyla eş zamanlı olarak altyapı yatırımları da sürdürülüyor. Yeni yol, gidiş-geliş üçer şerit olmak üzere toplam 50 metre genişliğinde inşa edilecek.

"HEM YOL AÇILIYOR HEM DE VATANDAŞ KENDİ AÇISINDAN SORUN YAŞAMIYOR"

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmanın Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği’ni yansıttığını ifade ederek, "Proje tamda Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın 94 ruhu. ‘Yol medeniyettir, su medeniyettir dedi’ bize, büyük bir mektepte yetiştirdi. O mektepten aldığımız bilgiyle, ilimle, irfanla tam bir takım ruhuyla vatandaşımızın yaşam kalitesini iyileştirmek, vatandaş memnuniyetini artırmak için biz de bu yeni çalışmalarımızı tam bilgelik dönemi, ustalık döneminde daha da güçlendiriyoruz. Biz bütün dönüşümlerimizi gönüllü yapıyoruz. Kimseyle mahkemelik olmuyoruz. Ne istiyorsa onu veriyoruz. Büyük bir rıza var. Burada da kendi eş değerine göre uygun yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Hem yol açılıyor hem de vatandaş kendi açısından sorun yaşamıyor" dedi.

"HEM YOL AÇILIYOR HEM DE VATANDAŞ KENDİ AÇISINDAN SORUN YAŞAMIYOR"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti Belediyeciliğini tüm Türkiye’ye sergilediğini aktararak, "Şehrimizde hem çalışmaları yerinde görmek hem vatandaşlarımızla, esnafımızla, milletimizle bir araya gelmek için buraya geldik. En çok kullandığımız yollardan birisi ve Gaziantep’e gelen misafirlerimizin en çok gördüğü yerlerden birisi havalimanımız. Burada önemli olan bir de şöyle bir nokta var. Yaşanacak sıkıntılar önceden görerek buradaki hazırlık yapıldı. Yüksek bir miktarda da burada kamulaştırma ve belediyemizin vatandaşlarımızı memnun ederek yaptığı bir şey var. Hem buradaki yaptığınız çalışma hem mevcut havalimanının yolunda çalışma var. Yani hem bakanlığımız hem Büyükşehir Belediyemiz aralıksız yolu çalışıyor" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve, projenin teknik detayları ile kent ulaşımına sağlayacağı katkıları anlattı.

GASKİ Genel Müdürü Sevda Usalp ise yol çalışmalarıyla birlikte gerçekleştirilecek altyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

Mavikent Mahalle Muhtarı Möhterem Kahraman ile Karataş Mahalle Muhtarı SeydiKaragün de yaptıkları konuşmalarda projenin vatandaşlar açısından büyük önem taşıdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Platformu